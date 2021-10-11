Появилась первая фотография Тимоти Шаламе в роли Вилли Вонки

В Сети появилась первая фотография американского актера Тимоти Шаламе ("Маленькие женщины", "Дождливый день в Нью-Йорке", "Дюна") в роли Вилли Вонки в очередной экранизации по мотивам произведения британского писателя Роальда Даля. Картина получила лаконичное название "Вонка" (Wonka).

Недавно также стало известно, что к проекту присоединится Роуэн Аткинсон и Оливия Колман. Режиссером картины станет Пол Кинг, разработчик первых двух частей "Паддингтона". Этот проект по слухам, также вскоре получит продолжение, но, возможно, уже без участия Кинга.

Выход "Вонки" на экраны запланирован на март 2023 года.