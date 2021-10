Пол Маккартни назвал Леннона инициатором распада The Beatles

В преддверии выхода в свет двухтомника Пола Маккартни, самого полного собрания написанных им песен, британская газета The Guardian выложила на своем сайте отрывок интервью, полная версия которого появится 23 октября.

И основное место в нем, естественно, уделяется The Beatles. Конфликт между членами прославленного коллектива, который произошел полвека назад, до сих пор будоражит умы многих поклонников их творчества и в какой-то мере стал прототипом других распадов известных групп. Традиционно вина за случившееся в большей степени возлагается на Пола Маккартни, так как прессе и общественности стало известно о произошедшем именно из его уст в злополучном интервью, вышедшем в апреле 1970 года. Кроме того, с его именем связывают переход разногласий в юридическую плоскость и появление мыслей о становлении сольных проектов участников.

Но сейчас, по прошествии многих лет, Маккартни решил рассказать о том, как все было на самом деле. "Разрыв был вызван не мной, это все Джонни", - заявляет он. Музыкант, которому в следующем году исполнится 80 лет, говорит о случившемся как о самом тяжелом периоде своей жизни - после восьми лет совместной работы ему хотелось развиваться в этом направлении и дальше, ведь группа по-прежнему создавала, по его скромному выражению, "вполне хорошие вещи".

"Это было моей группой, моей работой, моей жизнью, и я хотел, чтобы это продолжалось и впредь", - сетует Маккартни.

На высказанную журналистом гипотезу о том, что The Beatles просуществовали бы гораздо дольше, не выйди Леннон из состава, Маккартни ответил утвердительно. По его мнению, ситуация могла сложиться подобным образом. Самой главной причиной разрыва, считает он, была новая жизнь, которую Джон Леннон начал с Йоко Оно. Определенную роль могло сыграть и тяжелое детство коллеги, которое проходило в атмосфере подчинения чужим решениям - и, как следствие, желание куда-то сбежать преследовало его всю жизнь.

В преддверии показа документального фильма Питера Джексона "The Beatles: Get Back" о выходе последнего альбома Let It Be тяга к выяснению истинной мотивации участников коллектива у многих проснулась с новой силой, что вызывает у Маккартни неподдельное раздражение. На очередные расспросы о его решении начать сольную карьеру, музыкант резко ответил, что дело было следующим образом: как-то Джон вошел в комнату и средь бела дня заявил о том, что уходит из группы. При этом Маккартни отмечает, что Леннон понимал масштаб произошедшего и характеризовал случившееся как нечто "волнующее" и "похожее на развод". Правда, впоследствии все это расхлебывать пришлось остальным членам группы.

Двойственность в общественном восприятии конфликта и его причин возникла из-за того, что новый менеджер группы Аллен Клейн попросил всех ничего не говорить о случившемся некоторое время, так как нужно было завершить некоторые обязательства коммерческого характера. Это продолжалось несколько месяцев, и всем участникам приходилось притворяться, что создавало тягостное и странное ощущение - The Beatles уже не было, но разойтись они не могли. И когда Пол был уже сыт по горло, он решился обнародовать то, что уже давно не было секретом ни для кого из числа посвященных.