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Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца

Новости
    11.10.2021, 14:46
Текст:   Олег Усков

Представитель советского, российского певца и актера Валерия Леонтьева опроверг информацию о госпитализации исполнителя с коронавирусом.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним, сегодня в СМИ появились сообщения, что у 72-летнего народного артиста РФ найден коронавирус, и певец попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Директор Валерия Яковлевича Борис Чигирев с этими сведениями не согласился: "Не госпитализирован, все в порядке", - заявил Чигирев в комментарии РИА Новости, настаивая, что артист не болеет ничем.

Ранее сообщалось, что Леонтьев перенес две серьезные операции.

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