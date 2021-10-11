Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца

Представитель советского, российского певца и актера Валерия Леонтьева опроверг информацию о госпитализации исполнителя с коронавирусом.

Напомним, сегодня в СМИ появились сообщения, что у 72-летнего народного артиста РФ найден коронавирус, и певец попал в больницу в состоянии средней тяжести.

Директор Валерия Яковлевича Борис Чигирев с этими сведениями не согласился: "Не госпитализирован, все в порядке", - заявил Чигирев в комментарии РИА Новости, настаивая, что артист не болеет ничем.

Ранее сообщалось, что Леонтьев перенес две серьезные операции.