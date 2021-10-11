Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры

Место Александра Ширвиндта в Театре Сатиры занял актер, режиссер, продюсер Сергей Газаров. О том, как отреагировала труппа на эту новость, мы попросили рассказать актера, народного артиста РФ Юрия Васильева.

"Все зависит от первых шагов нового режиссера, - сказал он "РГ". - Меня только немного смущает, что Газаров будет вести два театра, управляться с двумя коллективами. Дай Бог, конечно, чтоб у человека хватило сил на работу 48 часов в сутки. Мы ничего сейчас не репетируем, надо уже запускать работу. Мы все-таки московский Театр Сатиры…"