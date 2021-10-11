Новости

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию ряда категорий граждан 15:14
В Новосибирске ищут водителя, выбросившего человека из такси 15:13
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
Названо количество россиян, страдающих ожирением 14:09
В Оренбуржье по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержаны 15 человек 14:03
Песков: Статья Медведева отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях 14:00
Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века 14:00
Число IT-преступлений выросло в полтора раза 13:55
Появилось последнее видео погибших в Татарстане парашютистов 13:54
Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ 13:53
Сенатор оценила возможность переговоров с Киевом 13:50
ЦБ расширил список системно значимых банков 13:44
Стартует Всероссийский конкурс "Лучшая столовая школы" 13:40
МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе 13:40
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных 13:40
Россияне стали реже обращать внимание на возраст рекрутеров 13:32
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 14:25
Рубрика: Культура

Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры

Текст: Андрей Васянин
Юрий Васильев. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Юрий Васильев. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Юрий Васильев. Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Место Александра Ширвиндта в Театре Сатиры занял актер, режиссер, продюсер Сергей Газаров. О том, как отреагировала труппа на эту новость, мы попросили рассказать актера, народного артиста РФ Юрия Васильева.

Максимов: Худрук будет строить театр только с теми, кто ему нужен

"Все зависит от первых шагов нового режиссера, - сказал он "РГ". - Меня только немного смущает, что Газаров будет вести два театра, управляться с двумя коллективами. Дай Бог, конечно, чтоб у человека хватило сил на работу 48 часов в сутки. Мы ничего сейчас не репетируем, надо уже запускать работу. Мы все-таки московский Театр Сатиры…"

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
Попова заявила об увеличении числа очагов чумы из-за изменения климата
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов