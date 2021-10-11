Новости

В Новосибирске ищут водителя, выбросившего человека из такси 15:13
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
Названо количество россиян, страдающих ожирением 14:09
В Оренбуржье по делу о сбыте суррогатного алкоголя задержаны 15 человек 14:03
Песков: Статья Медведева отражает позиции РФ, звучавшие на разных уровнях 14:00
Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века 14:00
Число IT-преступлений выросло в полтора раза 13:55
Появилось последнее видео погибших в Татарстане парашютистов 13:54
Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ 13:53
Сенатор оценила возможность переговоров с Киевом 13:50
ЦБ расширил список системно значимых банков 13:44
Стартует Всероссийский конкурс "Лучшая столовая школы" 13:40
МВД Оренбуржья: Спирт для суррогатного алкоголя закупали в Уфе 13:40
Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных 13:40
Россияне стали реже обращать внимание на возраст рекрутеров 13:32
Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залоге в миллиард гривен 13:30
Facebook введет новые ограничения для подростков 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
Как сборной России выйти на ЧМ-2022
11.10.2021 13:53
Рубрика: Общество

Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ

Текст: Алексей Рыбин

Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ к 2024 году. Они начнут работу в Воронеже, Уфе, Ростове и Краснодаре. Об этом рассказал президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев, сообщает ТАСС.

Фото: Ольга Макарова
Елена Самышина: Предложение доктора Румянцева об увеличении бюджета на медицину улучшит лечение онкологии

По его словам, новые центры будут построены в рамках программы развития педиатрии и онкологии. Каждый центр оборудуют отделениями трансплантации костного мозга. Также Алекандр Румянцев отметил, что с помощью таких центров количество аллогенных трансплантаций в России будет увеличено до 1 тысячи в год.

Ранее сообщалось, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина открылись сразу четыре новых корпуса.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минздрав Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЦФО Воронежская область Воронеж ПФО Башкортостан Уфа ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону ЮФО Краснодарский край Краснодар

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
Попова заявила об увеличении числа очагов чумы из-за изменения климата
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"