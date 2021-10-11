Центры детской онкологии, гематологии и хирургии откроются в 4 регионах РФ к 2024 году. Они начнут работу в Воронеже, Уфе, Ростове и Краснодаре. Об этом рассказал президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Рогачева, главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава Александр Румянцев, сообщает ТАСС.

По его словам, новые центры будут построены в рамках программы развития педиатрии и онкологии. Каждый центр оборудуют отделениями трансплантации костного мозга. Также Алекандр Румянцев отметил, что с помощью таких центров количество аллогенных трансплантаций в России будет увеличено до 1 тысячи в год.

Ранее сообщалось, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина открылись сразу четыре новых корпуса.