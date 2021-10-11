В Приамурье главу золотодобывающей компании осудили за взятку

Суд в Амурской области приговорил к реальному сроку и крупному штрафу руководителя золотодобывающего предприятия за дачу взятки, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как установлено в суде, 1 августа в Благовещенске подсудимый, житель Москвы, передал взятку в миллион рублей сотруднику ФСБ, работавшему в рамках оперативных мероприятий.

"За эти деньги сотрудник не должен был проводить проверки для выявления и пресечения незаконного оборота драгоценных металлов, а также должен был способствовать тому, чтобы обвиняемый и общество, которым он руководил, не были привлечены к ответственности за допущенные нарушения", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Сразу же после передачи взятки москвича задержали сотрудники областного УФСБ России.

Суд приговорил фигуранта к четырем годам колонии строгого режима и 10-миллионному штрафу. Кроме того, мужчине запрещено в течение пяти лет работать в сфере недропользования и добычи полезных ископаемых.