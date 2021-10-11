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11.10.2021 06:53
Рубрика: Общество

В Приморье сотрудница Росгвардии получила машину за прививку от COVID-19

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Приморскому краю Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Приморскому краю
Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Приморскому краю

Сержант полиции Мария Дземина стала обладателем сертификата на автомобиль за прививку от COVID-19, сообщили "РГ" в пресс-службе управления Росгвардии по Приморскому краю.

В Приморье состоится второй розыгрыш призов среди привитых от COVID-19

Теперь ей предстоит определиться с моделью машины и приобрести ее на сертификат номиналом один миллион рублей.

Три года Мария Дземина служит во втором батальоне полиции УВО по Владивостоку на должности инспектора группы по организации службы. Она контролирует работу гвардейцев, в том числе и на особо важных объектах: во Всероссийском детском центре "Океан" и Приморском океанариуме.

"До сих пор не верю в свою победу. Я, конечно, рада, но считаю, что это не самое важное, так как в нынешней ситуации главное - свое здоровье, здоровье семьи и окружающих", - сказала девушка.

Напомним, что в конце сентября в Приморье состоялся розыгрыш сертификатов среди жителей, привитых от COVID-19. В числе призов были две квартиры и пять машин. Участие в розыгрыше приняли около ста тысяч человек.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток Вакцинация от коронавируса

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