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11.10.2021 09:04
Рубрика: Общество

В Приморье введут QR-коды для посещения кафе, театров и фитнес-клубов

Текст: Анна Бондаренко

В Приморье, где в ближайшее время ждут "четвертую волну" коронавируса, планируется ввести дополнительные ограничительные меры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сейчас идет подготовка проекта постановления об обязательном предъявлении при посещении развлекательных заведений и мест общепита прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или справки о перенесенном заболевании менее полугода назад. Спрашивать их будут в театрах, кинотеатрах, фитнес-клубах, кафе и ресторанах.

По словам зампреда правительства Приморья по вопросам здравоохранения - министра здравоохранения края Анастасии Худченко, к этой мере придется прибегнуть из-за роста случаев COVID-19.

Фото: AFP/Mohd RASFAN
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"Для сдерживания лавинообразного роста заболеваемости в Приморье в осенний период, сохранения оказания плановой помощи в медучреждениях, министерство здравоохранения Приморья предлагает ввести обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесенном заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений. Это необходимо для того, чтобы ограничить и предотвратить распространение заболевания в эпидемиологический сезон 2021 года", - сказала она.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил сформировать необходимый пакет документов для подготовки соответствующего постановления правительства края до конца недели. За это время ведомства, среди прочего, должны продумать, как смогут получить справку, не обращаясь в поликлинику, смогут переболевшие.

К слову, сегодня было объявлено, что в Приморье вводится обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан.

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