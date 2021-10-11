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11.10.2021 06:04
Рубрика: Общество

В Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Текст: Анна Бондаренко

Обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан вводят в Приморье, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение было принято руководством территориального управления Роспотребнадзора. По словам главы ведомства Татьяны Детковской, в крае сохраняется напряженная обстановка по заболеванию COVID-19. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев. При этом темпы вакцинации в регионе остаются низкими, что не позволяет сформировать коллективный иммунитет. На данный момент двукратно вакцинировались 374 534 человека - 41,5 процента от плана.

Фото: REUTERS
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Список тех, кому нужно обязательно сделать прививку, довольно обширен. Это люди, работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обслуживания населения, транспорта, культуры, физкультуры и спорта, экскурсионно-выставочной деятельности, торговли, общественного питания, гостиничных услуг, в детских игровых комнатах, детских развлекательных центрах, техническом обслуживании, ремонте, предоставлении персональных услуг, почтовой связи, клининге, парикмахерских, прачечных, химчистке, а также в пищевой промышленности, рыболовстве, на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, в холодильных терминалах, жилищно-коммунальном хозяйстве, энергетике, на промышленных предприятиях. Вакцинироваться будут обязаны государственные гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, перечислила Детковская.

Первым компонентом необходимо вакцинироваться до 15 ноября, вторым - до 15 декабря 2021 года. Постановление не распространяется на граждан, имеющих противопоказания к прививке.

"Руководителям министерств, ведомств, предприятий, организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Приморского края, необходимо вакцинировать не менее 80 процентов от общей численности сотрудников. Отстранить от работы и перевести на дистанционный режим с 11 ноября граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, с 15 декабря - не закончивших вакцинацию", - озвучила другие рекомендации Роспотребнадзора руководитель регионального ведомства.

Ожидается, что четвертая волна заболевания дойдет до Приморья в ближайшее время.

Между тем, в Приморье стараются стимулировать граждан прививаться и другими способами. Недавно среди вакцинированных от коронавируса были разыграны сертификаты на квартиры и машины. Скоро состоится второй розыгрыш призов.

Сегодня в крае было выявлено 216 новых случаев COVID-19, вчера - 219.

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