В Мордовии ввели обязательную вакцинацию

В Мордовии вводится обязательная вакцинация для сотрудников практически всех учреждений и организаций, работающих с людьми. До 15 декабря 80 процентов трудового коллектива на каждом объекте обязаны привиться первым компонентом вакцины, а к 15 декабря обеспечить вакцинацию вторым компонентом.

Соответствующее постановление за подписью главного санитарного врача РМ Татьяны Харитоновой опубликовано сегодня на сайте регионального Роспотребнадзора. Так, обязательной вакцинации подлежат работники торговли; салонов красоты, бань, ФОКов, фитнес-клубов, бассейнов; бытовых услуг; общественного питания; клиентских подразделений банков и почты, МФЦ; общественного транспорта и такси; образования, здравоохранения, соцзащиты; ЖКХ и энергетики; культурных, выставочных, просветительских мероприятий; детских игровых комнат, развлекательных центров, лагерей дневного пребывания; театров, кинотеатров, концертных залов; а также организаторы массовых спортивных мероприятий.

Обязательны прививки также для госслужащих и правоохранителей.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 108 случаев коронавируса, 73 человека выписаны с выздоровлением. Зарегистрированы 5 летальных исходов. Всего же за период пандемии в республике зафиксировано 29128 случаев коронавируса. 24816 человек выздоровели, 602 умерли от коронавируса как основной причины.