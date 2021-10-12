Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Мордовия от 11 октября 2021 года № 6693 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Мордовия Харитонова Т.П., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Мордовия расценивается как напряженная и имеет тенденцию к росту.

Начиная с 13.09.2021 года заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в республике приобрела тенденцию к росту. Рост заболеваемости отмечен в возрастных группах 18-29 лет (на 8,7% по сравнению с предыдущей неделей), 30-49 лет (на 10,6%). Основную долю (65%) заболевших, составляют лица трудоспособного возраста 18-65 лет.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, спортивные и иные мероприятия, парки, организации общественного питания) и пользующихся общественным транспортом.

Социальная структура лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в Республике Мордовия: 27,6% - работающее население, 2,9% - сотрудники образовательных учреждений, 4,5% -работники торговли, 4,7% - государственные и муниципальные служащие, 7,3% - работники здравоохранения. Рост по сравнению Jc предыдущее неделей отмечен среди работников офисов (в 2,0 раза), работающего населения (на 70,7%), пенсионеров (на 28,9%).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь статьей 35, пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и СапПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. Работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора, у хозяйствующих субъектов (индивидуальных предпринимателей, юридических лиц), осуществляющих деятельность в организациях:

- торговли;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

1.2. Федеральным государственным гражданским служащим территориальных органов (федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории Республики Мордовия; государственным гражданским служащим, муниципальным служащим Республики Мордовия; лицам, замещающим государственные и муниципальные должности Республики Мордовия;

1.3. Сотрудникам правоохранительных органов.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Мордовия, указанных в пункте 1 настоящего Постановления:

2.1. В срок до 15.11.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.12.2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в соответствии с п.п. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COV1D-19 взрослого населения" и п. 6.3 стандартной операционной процедуры "Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению" (направлены письмами Минздрава России от 20 февраля 2021 N 1/И/1- 1221 и от 21 января 2021 г. N 1/И/1-332) и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

4. Правительству Республики Мордовия:

4.1. Организовать проведение вакцинации на территории республики и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Министерству здравоохранения Республики Мордовия:

5.1. Обеспечить организацию вакцинации с развертыванием дополнительных прививочных пунктов с привлечением медицинских работников, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

5.2. Не допускать скопление людей в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия (Ю.В. Матвеева) и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Т.П.Харитонова







