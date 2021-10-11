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11.10.2021 15:14
Рубрика: Общество

В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)

В Татарстане введена обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан. Постановление об этом подписала глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина. Решение принято из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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В соответствии с документом, введение вакцины становится обязательным для граждан от 60 лет и старше, работников медицинских, образовательных и социальных учреждений, сотрудников транспортных организаций, промышленных, строительных, энергетических предприятий, работников АПК, правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих. Новые правила также касаются работающих в сфере услуг, включая торговлю, общественное питание, такси, организации ЖКХ.

Также под обязательную иммунизацию попадают работники музеев, кино, концертных и выставочных залов, библиотек, досуговых и развлекательных центров, детских лагерей, сферы туризма, сотрудники СМИ, аптек, ветеринарных клиник, гостиниц, автосервисов, служб доставки, студенты, проходящие производственную практику за пределами вузов и ссузов.

Вакцинация работников вторым компонентом должна быть обеспечена до 6 декабря. Сотрудники, не прошедшие первый этап до 9 ноября, должны быть отстранены от работы, пояснили в ведомстве. При этом постановление не затрагивает жителей, у которых документально подтверждены противопоказания к прививке.

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