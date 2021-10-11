Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Татарстан от 11 октября 2021 года № 7 "О проведении обязательной вакцинации против COVID-19 отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям в Республике Татарстан"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан Патяшина М.А., проанализировав заболеваемость новой коронавирусной инфекцией (далее - COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Республике Татарстан развивается как неблагополучная.

На 10 октября 2021 года зарегистрировано 27 836 случаев COVID-19, показатель составил 714,8 на 100 тысяч населения.

С начала сентября в Республике Татарстан наблюдается еженедельный рост заболеваемости с увеличением темпа прироста за 35 неделю (с 30 августа по 4 сентября) с 1,2% до 13,3% за 39 неделю (с 27 сентября по 3 октября). Ежедневный темп прироста увеличился в 2,2 раза (с 1,18 на 100 тысяч населения 01.09.2021 до показателя 2,62 на 10.10.2021). С 18 сентября коэффициент распространения Rt составлял 1,1, за 2 последних суток - 1,2. Доля внебольничных пневмоний, вызванных COVID-19, увеличилась на 20,3% (30,1% за 35 неделю и 36,2% за 39 неделю).

В сентябре текущего года зарегистрировано 1595 случаев заболевания, показатель составил 41 на 100 тысяч населения, что в 2,2 раза выше уровня 2020 года (сентябрь 2020 г. - 721 случай, или 18,5 на 100 тысяч населения). Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций, еженедельно в республике регистрируется до 27 тысяч случаев заболевания.

Заболеваемость COVID-19 среди преподавателей в сравнении с августом 2021 года увеличилась на 38,5%, служащих - на 19,9%, пенсионеров - на 11,6%. В сентябре зарегистрировано 312 очагов в трудовых коллективах против 282 в августе 2021 года. В возрастной структуре заболевших лиц в сентябре текущего года 70% составили лица трудоспособного возраста (1115 из 1595). При этом наиболее высокий уровень заболеваемости приходится на возрастную категорию старше 60 лет (77,4 на 100 тысяч возрастной группы). Заболеваемость среди медицинских работников остается на самом высоком уровне, достигая 132,2 на 100 тысяч контингента.

За последнюю 39 неделю (с 27 сентября по 3 октября) в сравнении с предыдущей неделей увеличилась заболеваемость среди служащих на 33,9%, рабочих - на 31,3%, пенсионеров на 9%. Доля тяжелых случаев за последнюю неделю выросла на 46,9% (7,2% и 4,9% соответственно). 70-80% летальных случаев регистрируется среди лиц старше 60 лет. Летальность среди данной возрастной категории превышает общий уровень в 3 раза.

Более 50% случаев регистрируется среди жителей г. Казани, только за последнюю неделю заболеваемость выросла на 13,8% (показатели заболеваемости 15,5 и 13,6 соответственно на 100 тысяч жителей города Казани).

На 08.10.2021 в республике охвачено 1-й вакцинацией против COVID-19 1 097 445 человек (28,2% от всего населения, 36% от взрослого населения, 63,3% от поступивших доз, 45% от плана), законченной вакцинацией - 957 984 человека, или 24,6% от всего населения, 31,4% от взрослых. В Российской Федерации первым компонентом вакцины охвачено 33,7% населения страны, вторым компонентом -30,7%.

В связи с продолжающейся угрозой распространения COVID-19 среди населения Республики Татарстан, на основании подпункта 6 пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьи 10 Федерального закона от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п.66, п.67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный № 62500), приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2021 № 47н "О внесении изменений в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям") постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против COVID-19 с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев следующим категориям:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше.

1.2. Работники медицинских и санаторно-оздоровительных организаций.

1.3. Работники образовательных организаций, в том числе дополнительного образования.

1.4. Работники учреждений социального обслуживания и социальной защиты.

1.5. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

1.6. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры, энергетики, промышленных предприятий, строительства и проектирования, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

1.7. Сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, работники судебных органов.

1.8. Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

1.9. Военнослужащие; лица, подлежащие призыву на военную службу.

1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- услуг по перевозке пассажиров, багажа и грузов;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

- сотовой связи;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов);

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- юридических, типографских услуг;

- гостиничных, туристических услуг;

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний; услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации; ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие; лица, замещающие государственные должности Республики Татарстан.

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений профессиональных организаций, и образовательных организаций высшего образования.

2. Руководителям организаций независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Татарстан в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. Определить работников, сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации против COVID-19 согласно пункту 1 настоящего Постановления.

2.2. В срок до 08.11.2021 организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 первым компонентом вакцины.

2.3. В срок до 06.12.2021 организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 вторым компонентом вакцины.

2.4. Оказывать содействие медицинским работникам в проведении вакцинации работников, сотрудников.

2.5. Отстранить от работы и/или перевести на дистанционный режим работы работников, сотрудников, не имеющих ни одной прививки против COVID-19 с 09.11.2021, без законченного курса вакцинации - с 07.12.2021 на период эпидемиологического неблагополучия.

2.6. Усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против COVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19.

4. Главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан:

4.1. Оказывать содействие должностным лицам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления и медицинским организациям в организации и проведении иммунизации против COVID-19 отдельным категориям, установленным пунктом 1 настоящего Постановления.

4.2. Организовать информирование населения муниципального образования, в том числе через средства массовой информации о преимуществах вакцинации против COVID-19.

5. Министерствам, ведомствам обеспечить учет численности работников, сотрудников и привитых лиц в подведомственных организациях.

6. Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан" (Сизовой Е.П.):

6.1. В срок до 15.10.2021 г. привести в соответствие с пунктом 1 настоящего Постановления категории, подлежащие обязательной вакцинации против COVID-19, в программе "Модуль "Вакцинация против COVID-19" системы автоматической передачи оперативных данных (САПОД)".

6.2. В еженедельном режиме по пятницам до 14. 00, начиная с 15.10.2021, представлять в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан информацию о численности контингентов в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления, из них привитых против COVID-19 в разрезе муниципальных районов и городских округов.

7. Министру здравоохранения Республики Татарстан (Садыкову М.Н.):

7.1. Организовать проведение иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям, в том числе с организацией выезда прививочных бригад в трудовые коллективы, с соблюдением условий транспортирования, хранения и реализации вакцин против COVID-19.

7.2. Принять дополнительные меры по охвату вакцинацией против COVID-19 лиц старше 60 лиц с организацией вакцинации на дому.

7.3. Организовать полный учет проживающего населения в медицинских организациях в соответствии с демографическими показателями Татарстанстата.

7.4. Обеспечить достоверный учет привитых против COVID-19 лиц и своевременное внесение сведений о прививках в учетную медицинскую документацию.

7.5. Организовать своевременный ввод в программу "Модуль "Вакцинация против COVID-19" системы автоматической передачи оперативных данных (САПОД)" достоверных сведений о количестве лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, а также сведений о привитых лицах.

7.6. Обеспечить проведение широкой информационной компании среди населения по пропаганде иммунизации против COVID-19, как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

8. Заместителю руководителя (Авдониной Л.Г.), начальникам отделов и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан обеспечить:

8.1. Организацию информирования населения об эффективности вакцинопрофилактики против COVID-19 и ее преимуществах с использованием всех возможных средств массовой информации (телевидения, радио, периодической печати, социальных сетей и т.п.) и выездом в трудовые коллективы.

8.2. Контроль за организацией и проведением иммунизации против COVID-19 по эпидемическим показаниям отдельным категориям, установленных пунктом 1 настоящего Постановления с охватом не менее 80% с учетом переболевших за последние 6 месяцев.

9. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Республике Татарстан М.А.Патяшина







