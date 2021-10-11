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11.10.2021 17:21
Рубрика: Общество

В Ленобласти введут тотальную вакцинацию сотрудников

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области с 15 ноября будут введены одни из самых жестких в стране требований по обязательной вакцинации сотрудников.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В Новгородской области ввели QR-коды и обязательную вакцинацию

Так, как следует из нового "антиковидного" постановления регионального правительства, с 15 ноября все государственные, муниципальные или частные организации, работающие в сфере образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, досуга, МФЦ, библиотек, учреждений культура и спорта, смогут допускать к работе лишь тех сотрудников, которые предъявили документ о вакцинации, перенесенном заболевании, медотвод, запрещающий делать прививки.

Если такого документа нет, то сотруднику, желающему выйти на работу, придется сдавать ПЦР-тесты каждые 72 часа. Это требование значительно отличается от тех, что вводятся в других регионах Северо-Запада, например, в Новгородской области и на Вологодчине предусмотрена вакцинация или документы о перенесенном заболевании для 80 процентов сотрудников из отраслей, связанных с взаимодействием с людьми.

Кроме того, с 15 ноября посетить театр, кино, бассейн или фитнес-клуб можно будет только с документом о вакцинации, перенесенном заболевании или свежим ПЦР-тестом. Примечательно, что в релизе правительства Ленинградской области указывается, что необходимо предъявлять QR-код, однако в тексте постановления регионального правительства присутствует фраза "документ о вакцинации", это может быть как QR-код, так и справка, которую гражданам выдают в поликлинике, когда они завершают курс вакцинации.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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