Постановление правительства Ленинградской области от 11 октября 2021 года № 653 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Новости

В Италии задержали россиянку по подозрению в кибермошенничестве 18:20
В столице открыли знак в память о 21-й дивизии народного ополчения 18:14
Сменился директор "Мосгортранса" 18:13
Haval запустит в России второй завод после полной загрузки первого 18:12
Собчак и пассажиров Mercedes вызовут на допрос по делу о ДТП в Сочи 18:09
На московских заправках вновь подорожал бензин 18:08
МВД: В 2021 году рекордное количество иностранцев получили гражданство РФ 18:07
Спутник сфотографировал новый поток лавы на острове Пальма 17:54
Назван способ добиться переноса станций сортировки мусора 17:42
Водитель, попавший в ДТП с участием Собчак, отправлен под домашний арест 17:33
В России запретят выкладку вейпов на прилавках магазинов вблизи школ 17:30
Выжившего в авиакатастрофе ижевчанина прооперировали в Казани 17:22
"ГАЗель" превратили в Hummer: блогер протестировал новый царь-внедорожник 17:17
Вакцинация детей от коронавируса может начаться в 2022 году 17:16
Евросоюз расширил санкционный список из-за Крыма 17:13
Путин объяснил свой кашель активностью на воздухе 17:05
ДОМ.РФ готовит суперсервис для желающих построить свой дом 16:51
Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 октября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 11 октября 2021 года № 653 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

а) дополнить пунктом 1.19.3 следующего содержания:

"1.19.3. Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей) в сфере транспорта, осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе такси, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у сотрудников (работников), в том числе водителей, кондукторов, контролеров, экскурсоводов, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

б) абзац второй пункта 1.24 изложить в следующей редакции:

"не допускать работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги, к работе при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа;";

в) в пункте 1.27:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие у участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Превышение установленных приложением 2 к настоящему постановлению ограничений по количеству участников мероприятий возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии, что количество участников и зрителей таких мероприятий будет составлять: в зоне 1 и в зоне 2 - до 500 человек, в зоне 3 -до 1000 человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным является наличие у участников и зрителей мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.",

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению: к зоне 1 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 10 человек; к зоне 2 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 15 человек; к зоне 3 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 50 человек, и при условии применения во всех ограничительных зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.",

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых 80 и более процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.",

абзацы двадцать первый - двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 подтверждающими документами являются:

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19;

документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Требование о наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста.",

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 15 ноября 2021 года осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, кинотеатров, театров, концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, иных средств размещения, бассейнов, а также деятельности спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения тренировочных мероприятий, проведение массовых мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, в зоне 1 и в зоне 2 разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при этом заселение в гостиницы, иные средства размещения также допускается при отрицательном результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.";

г) пункт 1.33 изложить в следующей редакции:

"1.33. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, развлечений и досуга, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области:

принять необходимые меры для обеспечения проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 работникам, сотрудникам с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа;

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.";

д) дополнить пунктом 1.34.1 следующего содержания:

"1.34.1. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов государственных гражданских служащих Ленинградской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (от фактической численности), документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

е) пункт 1.35 изложить в следующей редакции:

"1.35. Руководителям государственных учреждений и государственных предприятий Ленинградской области обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

ж) пункт 1.36 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов муниципальных служащих Ленинградской области, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

з) в пункте 1.37:

слова "(сертификат, справка)" исключить, абзац пятый дополнить словом ", каникул";

и) в пункте 1.39 слова "(сертификат, справка)" исключить;

к) дополнить пунктом 1.40 следующего содержания:

"1.40. Установить, что:

документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, является QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины. В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией;

документом, подтверждающим медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, является соответствующее заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления;

документом, подтверждающим факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, является QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

документом, подтверждающим отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), является отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа.";

л) в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Волховский",

в графе 4 (Зона 3) слово ""Волховский" исключить;

слова "(сертификат, справка)" исключить,

сноску "*Документами, подтверждающими факт перенесенного заболевания COVID-19 и факт прохождения полного курса вакцинации, являются справка медицинской организации либо сведения о перенесенных заболеваниях COVID-19, загруженные с сайта госуслуг, и сертификат профилактической прививки от COVID-19 соответственно." исключить;

м) в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Волховский",

в графе 5 (Зона 3) слово "Волховский" исключить,

строку 5 изложить в следующей редакции:

строку 19 изложить в следующей редакции:

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

в строках 27 и 28 слова "(сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19" заменить словами "или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19";

н) в приложении 4 (Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19) в строке 7 слова "имеющих документы, подтверждающие медицинские противопоказания к проведению вакцинации от COVID-19, или количество работников," исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением подпунктов "а" и "б" пункта 1 настоящего постановления. Подпункты "а" и "б" пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 15 ноября 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

(jpg, JPG, 50 Кб)
(jpg, JPG, 148 Кб)
(jpg, JPG, 11 Кб)
(jpg, JPG, 148 Кб)
(jpg, JPG, 95 Кб)