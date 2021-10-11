Постановление правительства Ленинградской области от 11 октября 2021 года № 653 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

а) дополнить пунктом 1.19.3 следующего содержания:

"1.19.3. Деятельность организаций (индивидуальных предпринимателей) в сфере транспорта, осуществляющих регулярные и заказные перевозки пассажиров, в том числе такси, осуществлять с учетом требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии наличия у сотрудников (работников), в том числе водителей, кондукторов, контролеров, экскурсоводов, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

б) абзац второй пункта 1.24 изложить в следующей редакции:

"не допускать работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги, к работе при отсутствии у них документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа;";

в) в пункте 1.27:

абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:

"1.27. Запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных и иных массовых мероприятий, за исключением мероприятий, предусмотренных в разделах "Мероприятия, организованные органами местного самоуправления Ленинградской области в целях участия населения в осуществлении местного самоуправления, предусмотренные Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Массовые мероприятия", "Мероприятия, организованные Правительством Ленинградской области, органами государственной власти Ленинградской области, государственными органами Ленинградской области" приложения 2 к настоящему постановлению. Соблюдение установленных настоящим постановлением требований при проведении массовых мероприятий обеспечивается организаторами мероприятий. Обязательным является наличие у участников мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Превышение установленных приложением 2 к настоящему постановлению ограничений по количеству участников мероприятий возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.

Проведение физкультурных и спортивных мероприятий разрешается с соблюдением требований, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, при условии, что количество участников и зрителей таких мероприятий будет составлять: в зоне 1 и в зоне 2 - до 500 человек, в зоне 3 -до 1000 человек, при этом численность зрителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости мест проведения таких мероприятий. Обязательным является наличие у участников и зрителей мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа. Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при условии согласования с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области.",

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

"Проведение коллективных мероприятий, таких как свадьбы, банкеты, дни рождения, семейные торжества, поминки, иных подобных коллективных мероприятий допускается в общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания в муниципальных образованиях Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению: к зоне 1 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 10 человек; к зоне 2 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 15 человек; к зоне 3 - при условии, что общее количество участников таких мероприятий не будет превышать 50 человек, и при условии применения во всех ограничительных зонах средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиеническая маска, респиратор). Превышение установленного ограничения по количеству участников возможно при наличии у участников коллективного мероприятия документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.",

абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в том числе хозяйствующих субъектов (организаций), осуществляющих пассажирские перевозки всеми видами наземного транспорта и курьерскую доставку, у которых 80 и более процентов работников (от фактической численности работников) имеют документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, оформить паспорта коллективного иммунитета к COVID-19.",

абзацы двадцать первый - двадцать пятый изложить в следующей редакции:

"Для оформления паспорта коллективного иммунитета к COVID-19 подтверждающими документами являются:

документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19;

документ, подтверждающий факт перенесенного заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Требование о наличии документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, не распространяется на лиц, не достигших 18-летнего возраста.",

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 15 ноября 2021 года осуществление деятельности объектов, предназначенных для развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек, кинотеатров, театров, концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, иных средств размещения, бассейнов, а также деятельности спортивных организаций, тренировочных баз в части проведения тренировочных мероприятий, проведение массовых мероприятий, предусмотренных приложением 2 к настоящему постановлению, в зоне 1 и в зоне 2 разрешается при условии наличия у посетителей, достигших 18-летнего возраста, документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа, при этом заселение в гостиницы, иные средства размещения также допускается при отрицательном результате исследования посетителей на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19) посредством экспресс-теста.";

г) пункт 1.33 изложить в следующей редакции:

"1.33. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания, развлечений и досуга, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области:

принять необходимые меры для обеспечения проведения профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции COVID-19 работникам, сотрудникам с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19;

обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа;

усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.";

д) дополнить пунктом 1.34.1 следующего содержания:

"1.34.1. Руководителям органов исполнительной власти Ленинградской области обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов государственных гражданских служащих Ленинградской области, а также работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы (от фактической численности), документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

е) пункт 1.35 изложить в следующей редакции:

"1.35. Руководителям государственных учреждений и государственных предприятий Ленинградской области обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов сотрудников (работников) (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

ж) пункт 1.36 дополнить абзацем следующего содержания:

"обеспечивать с 15 ноября 2021 года на постоянной основе наличие у не менее 100 процентов муниципальных служащих Ленинградской области, работников органов местного самоуправления, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (от фактической численности) документов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, или факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, или отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа.";

з) в пункте 1.37:

слова "(сертификат, справка)" исключить, абзац пятый дополнить словом ", каникул";

и) в пункте 1.39 слова "(сертификат, справка)" исключить;

к) дополнить пунктом 1.40 следующего содержания:

"1.40. Установить, что:

документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации от COVID-19, является QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины. В отношении лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины подтверждается документом, выданным уполномоченной медицинской организацией;

документом, подтверждающим медицинский отвод от вакцинации от COVID-19, является соответствующее заключение иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления;

документом, подтверждающим факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев, является QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, которым подтверждается то, что гражданин перенес коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

документом, подтверждающим отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), является отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за 72 часа.";

л) в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 3 (Зона 2) дополнить словом "Волховский",

в графе 4 (Зона 3) слово ""Волховский" исключить;

слова "(сертификат, справка)" исключить,

сноску "*Документами, подтверждающими факт перенесенного заболевания COVID-19 и факт прохождения полного курса вакцинации, являются справка медицинской организации либо сведения о перенесенных заболеваниях COVID-19, загруженные с сайта госуслуг, и сертификат профилактической прививки от COVID-19 соответственно." исключить;

м) в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации):

графу 4 (Зона 2) дополнить словом "Волховский",

в графе 5 (Зона 3) слово "Волховский" исключить,

строку 5 изложить в следующей редакции:

строку 19 изложить в следующей редакции:

строки 24 - 26 изложить в следующей редакции:

в строках 27 и 28 слова "(сертификат, справка) с учетом медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19" заменить словами "или медицинский отвод от вакцинации от COVID-19";

н) в приложении 4 (Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19) в строке 7 слова "имеющих документы, подтверждающие медицинские противопоказания к проведению вакцинации от COVID-19, или количество работников," исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением подпунктов "а" и "б" пункта 1 настоящего постановления. Подпункты "а" и "б" пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 15 ноября 2021 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







