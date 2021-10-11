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11.10.2021 17:37
Рубрика: Культура

За пропавшего кота из Музея Анны Ахматовой в Петербурге назначили награду

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Музея Анны Ахматовой Фото: Пресс-служба Музея Анны Ахматовой
Фото: Пресс-служба Музея Анны Ахматовой

Музей Анны Ахматовой в Петербурге объявил награду за исчезнувшего кота Осю. Напомним, питомец, известный далеко за пределами Северной столицы, пропал в минувшую пятницу.

Фото: iStock
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В музее отмечают, что готовы обеспечить пожизненный бесплатный вход за любую достоверную информацию о судьбе кота или девушки, которая его забрала. Также предусмотрена денежная награда.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как 16-летнего кота, который сидел в арке Фонтанного дома, забрала неизвестная девушка. Ося большую часть жизни прожил в доме Анны Ахматовой, и за все время никуда дальше арки не выходил.

- Он пришел к нам в возрасте трех лет. Позже к нему присоединись еще два хвостатых приятеля, со стечению обстоятельств тоже рыжие. К нам поступает много звонков, пишут в соцсетях, присылают фотографии, все стараются помочь. Но пока поиски не дали результатов, - сообщила "РГ" заместитель директора музея по развитию Юлия Малинина.

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Кот серьезно болен и должен принимать поддерживающие здоровье лекарства. Сотрудники опасаются, что девушка, взявшая кота из лучших побуждений, может стать невольной виновницей гибели животного.

"Две госпитализации, серия консультаций и ежедневное лечение спасли Осе жизнь, - пишет на странице в социальной сети Юлия Малинина. - Какие бы ни были дела в музее, проекты, хлопоты, первое дело сотрудников, пришедших утром раньше всех - спросить, получил ли он уже лекарство, найти Осю и дать ему специально приготовленные препараты.

По ее словам, музейные коты живут в тепле и заботе, оттого Ося так доверчиво пошел на руки к незнакомой девушке, поскольку просто не знает дурного отношения. Если любимец не вернется домой в ближайшее время, ситуация со здоровьем может оказаться необратимой.

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