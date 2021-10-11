Школьников Севастополя отправят на каникулы с 18 октября

Осенние школьные каникулы в Севастополе начнутся на неделю раньше, 18 октября вместо 25 октября. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании регионального антикоронавирусного штаба.

По его словам, школьные коллективы надо "разобщить" в период роста заболеваний COVID-19 и ОРВИ. Школьники вернутся на занятия 8 ноября.

Также губернатор объявил, что к работе с детьми в Севастополе будут допускать только тех, у кого есть сертификат о прививке от COVID-19 и QR-код с сайта Госуслуг. В противном случае педагоги должны предъявить отрицательный ПЦР-тест со сроком действия не более семи дней либо справку о наличии антител G с 60-дневным сроком. Развожаев уточнил, что это правило начнет действовать после окончания осенних каникул.

В школах и детсадах Севастополя также запретили проводить мероприятия с участием родителей, а все дополнительные секции и кружки переводят на дистанционное обучение. Исключение могут сделать для профессиональных спортсменов при условии предъявления сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки на антитела.

Вузам города рекомендуют отправить студентов на дистанционное обучение.