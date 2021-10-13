Указ губернатора города Севастополя от 12 октября 2021 года № 78-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16", от 02.07.2021 № 17 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 07.07.2021 № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территории города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", с учетом Методических рекомендаций 3.1/2.1.0231-21.3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Изменения № 2 в МР 3.1/2.1.0205-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях высшего образования. Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11.02.2021, постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 30.10.2020 № 98 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю от 11.06.2020 № 5" и предложений Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и г. Севастополю о дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 30.09.2020 № 82-10-03/05-16653-20, от 27.10.2020 № 82-00-02/05-18180-2020, от 18.11.2020 № 82-00-03/05-19495-2020, от 22.04.2021 № 82-00-04/05-5285-2021, от 26.05.2021 № 82-00-03/05-6673-2021, от 16.06.2021 № 82-00-01/05-7800-2021, от 07.07.2021 № 82-00-04/05-9147-2021, от 16.07.2021 № 82-00-03/05-9824-2021, от 07.09.2021 № 82-00-04/05-14271-2021, от 05.10.2021 № 82-00-03/05-15385-2021, от 07.10.2021 № 82-22-03/05-15568-2021 в целях предотвращения угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Севастополя постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 2:

1) в абзаце первом цифры "31.10.2021" заменить цифрами "01.12.2021";

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских, оказание услуг по дополнительному образованию в очном режиме, в том числе кружки, секции по спортивной, хореографической подготовке, развивающие занятия и иные, которые оказываются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также образовательными организациями города Севастополя, за исключением работы секций, осуществляющих подготовку спортсменов, входящих в составы спортивных сборных команд города Севастополя, Российской Федерации и профессиональных спортивных клубов;";

3) абзац третий подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"- проведение городских мероприятий, организуемых Правительством Севастополя и (или) исполнительными органами государственной власти города Севастополя, органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований города Севастополя или при содействии указанных органов, за исключением мероприятий, проводимых на основании распоряжения Губернатора города Севастополя;";

4) абзацы пятый и шестой подпункта 6 признать утратившими силу;

5) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

"8) проведение утренников, других мероприятий с участием родителей в дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях.";

6) дополнить абзацем следующего содержания:

"Допуск к мероприятиям, указанным в абзаце третьем подпункта 5 и абзацах втором - четвертом подпункта 6 настоящего пункта, возможен с учетом требований, установленных абзацем третьим пункта 13 настоящего Указа.".

1.2. Пункт 31 признать утратившим силу.

1.3. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Установить с 18.10.2021 по 07.11.2021 включительно каникулы для обучающихся в образовательных организациях, реализующих начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование.

Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных организаций, расположенных на территории города Севастополя, с 18.10.2021 по 07.11.2021 обеспечить освоение образовательных программ в смешанном формате с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Рекомендовать руководителям организаций высшего образования, расположенных на территории города Севастополя, с 18.10.2021 обеспечить освоение образовательных программ в смешанном формате с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.".

1.4. Дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33. Руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, средних профессиональных образовательных организаций, учреждений дополнительного образования, физкультурно-спортивных организаций, организаций отдыха детей и их оздоровления допускать с 15.10.2021 к работе с детьми только работников (сотрудников), имеющих сертификат (медицинскую справку) о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), или QR-код о прохождении вакцинации, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или справку, выданную медицинской организацией, о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-2019 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия справки - не более 60 дней с даты выдачи), или сертификат (медицинскую справку) о перенесенном заболевании COVID-2019, или QR-код о перенесенном заболевании, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - шесть месяцев после выздоровления), или справку об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР (срок действия - не более семи дней с даты проведения исследования).".

1.5. В пункте 12:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"- с 18.10.2021 перевести сотрудников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную форму работы, за исключением сотрудников, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), либо перенесших заболевание в последние шесть месяцев, либо имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также сотрудников, непосредственное присутствие которых на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, медицинских работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, социальных работников организаций социального обслуживания города Севастополя, работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя, Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя;";

2) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:

"- организовывать проведение только чрезвычайно важных и неотложных собраний, совещаний, семинаров, конференций, заседаний комиссий и иных подобных мероприятий с числом участников не более 30 человек (для органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления в городе Севастополе и государственных учреждений города Севастополя);

- с 18.10.2021 обеспечить перевод на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников (без учета сотрудников, прошедших вакцинацию либо перенесших заболевание в последние шесть месяцев), за исключением сотрудников, непосредственное присутствие которых на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, а также за исключением медицинских работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту здравоохранения города Севастополя, социальных работников организаций социального обслуживания города Севастополя, работников государственных учреждений города Севастополя, подведомственных Департаменту образования и науки города Севастополя, Департаменту труда и социальной защиты населения города Севастополя (для органов государственной власти города Севастополя, органов местного самоуправления в городе Севастополе и государственных учреждений города Севастополя).".

1.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Обязать индивидуальных предпринимателей, руководителей юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих деятельность на территории города Севастополя:

- с 15.10.2021 при осуществлении деятельности в сфере гостиничного бизнеса, санаторно-курортных организаций, пассажирского транспорта (автомобильный транспорт, внутренний водный транспорт), автозаправочных станций, общественного питания, предоставления услуг в сфере туризма, розничной торговли, в случае если уровень вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) - менее 80%, обеспечить допуск работников, не имеющих сертификата о вакцинации против COVID-2019, к исполнению профессиональных (служебных) обязанностей с личным присутствием на рабочем месте на основании отрицательных результатов лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2, организованных работодателем, не реже одного раза в семь календарных дней;

- с 15.10.2021 обеспечить допуск в рестораны, кафе, столовые, фуд-корты, бары, закусочные и иные организации общественного питания, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, к пешим и автобусным экскурсиям совершеннолетних граждан при наличии сертификата (медицинской справки) о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-2019, или QR-кода о прохождении вакцинации, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или справки, выданной медицинской организацией, о результатах исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-2019 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении указанного исследования (срок действия справки - не более 60 дней с даты выдачи), или сертификата (медицинской справки) о перенесенном заболевании COVID-2019, или QR-кода о перенесенном заболевании, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия - шесть месяцев после выздоровления), или справки об отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-2019 методом ПЦР (срок действия - не более семи дней с даты проведения исследования) и документа, удостоверяющего личность;

- обеспечить при посещении посетителями учреждений, организаций, торговых центров, предприятий общественного питания измерение температуры тела на входе в указанные организации, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела обеспечить запрет на посещение такими лицами учреждений, организаций, торговых центров, предприятий общественного питания;

- усилить режим текущей дезинфекции и использования сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе на объектах благоустройства, в остановочных павильонах, подъездах и лифтах многоквартирных домов, на железнодорожном, автомобильном, электрическом и морском транспорте;

- не допускать на территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим;

- отказывать в предоставлении транспортных услуг и не осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим.".

1.7. Признать утратившим силу пункт 132.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







