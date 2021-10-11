В Севастополе ввели обязательную вакцинацию и вход в кафе по QR-кодам

В Севастополе объявили о введении обязательной вакцинации сотрудников почти всех организаций и служб, которые работают с людьми. Кроме этого, посещать кафе и рестораны, фитнес-центры, кинотеатры, экскурсии и другие общественные места можно будет только с QR-кодом, свидетельствующем о вакцинации от COVID-19.

- Всю общественную зону делаем COVID free. Допуск только для тех, кто продемонстрирует один из вариантов своей защищенности от ковида, - заявил губернатор города Михаил Развожаев сегодня на заседании регионального антиковидного штаба.

С пятницы, 15 октября, посещать заведения общественного питания, салоны красоты, SPA, бани, бассейны, фитнес-центры, кинотеатры, театры, библиотеки, пешеходные и автобусные экскурсии разрешено только вакцинированным. Посетителям надо предъявить QR-код с сайта Госуслуг. Также можно предоставить отрицательный ПЦР-тест со сроком действия не более семи дней или справки на антитела G.

Также вакцинацию от COVID-19 должны пройти не менее 80 процентов сотрудников отелей и гостиниц, автомобильного и морского пассажирского транспорта, АЗС, общепита, предприятий туризма и торговли. Если это требование не будет выполнено, то персонал без прививок должен регулярно проходить ПЦР-тесты.

- Если работодатель не может убедить коллектив сделать прививку, то надо обеспечить тестирование раз в семь дней, за счет работника или компании - это решит руководитель предприятия, - пояснил Развожаев.

Аналогичное требование введено для всех педагогов, работающих с детьми - они должны либо привиться, либо предоставлять результаты тестов.

Также все учреждения, организации, торговые центры, заведения общепита обязаны измерять температуру у посетителей и отказывать в допуске тем, у кого она повышена.

Губернатор пояснил, что эти меры вводятся из-за того, что в Севастополе "практически остановилась" вакцинация, только 140 тысяч человек сделали прививки, а для формирования коллективного иммунитета эта цифра должна быть в два раза больше.

Он также поручил сотрудникам МФЦ бесплатно помогать людям распечатывать сертификаты о вакцинации с QR-кодами, а также загружать их на смартфоны.

Все антикоронавирусные ограничения в Севастополе продлены до 1 декабря.