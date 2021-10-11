Регистрацию мигрантов планируется вынести за пределы РФ

Министерство внутренних дел (МВД) России планирует изменить порядок въезда в Россию мигрантов, в частности, некоторые процедуры иностранцы станут проходить в своих странах, еще до въезда в РФ.

О запланированных новациях рассказал первый заместитель главы МВД России Александр Горовой. По его словам, актуальным становится "создание зарубежной инфраструктуры для доиммиграционной подготовки иностранных работников в стране постоянного проживания". "Для этого планируется вынесение миграционных процедур за пределы России. В том числе таких, как прохождение медосвидетельствования, результаты которого признаются в России, биометрическая регистрация и получение единого документа, оформление полисов медицинского страхования, подбор потенциального работодателя", - сообщил Горовой в интервью ведомственному порталу "МВД-Медиа".

Первый замминистра уточнил, что для обеспечения контроля за пребыванием иностранцев будет введен надзор и усовершенствованы меры профилактического характера. Так мигрантов, по его словам, смогут информировать о "необходимости совершения определенных действий и последствиях их неисполнения". Кроме того, иностранцев будут оперативно информировать обо всех принятых решениях через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг либо через специальное мобильное приложение.

О специальном приложении для мобильных устройств, разработанном Минцифры РФ для удобства мигрантов, ранее рассказывала "РГ".

Горовой напомнил, что при въезде иностранец в будущем обязательно будет принимать соглашение о лояльности, нарушение которого может повлечь утрату права на нахождение в нашей стране. "Такое соглашение представляет собой письменное обязательство соблюдать правила и нормы поведения, принятые в российском обществе. А также воздерживаться от участия в нарушении общественного порядка, от злоупотребления правом на свободу информации, включая попытки дискредитации или склонения к отрицанию конституционно значимых нравственных и иных ценностей", - пояснил первый замглавы МВД России.

А для отдельных категорий граждан будет предусмотрено введение "правоохранительного режима контролируемого пребывания". "К ним, в частности, относятся иностранцы, отбывающие уголовное наказание, не выехавшие из России в установленный срок, подлежащие высылке, страдающие опасными заболеваниями и проходящие лечение в России, а также имеющие задолженность по уплате налогов на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа", - рассказал Горовой.

Наконец, по словам представителя МВД, планируется, что с помощью IT-технологий сотрудники правоохранительных органов смогут устанавливать местонахождение лиц, уклоняющихся от выезда либо нарушивших режим пребывания в РФ.