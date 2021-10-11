Роспотребнадзор связал рост заболеваемости чумой с изменением климата

Количество случаев чумы в мире увеличивается. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы, конечно же, видим изменение границ очагов, например, чумы, связанное с потеплением, с изменением климата и с антропогенным воздействием на окружающую природную среду", - отметила Попова (цитата по РИА Новости), добавив, что это является "риском сегодняшнего дня".

В апреле Центр по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости разработал первую в мире субъединичную вакцину против чумы.

В субъединичных вакцинах используются только специфические фрагменты (субъединицы) вируса или бактерии, которые иммунная система должна распознать. Они не содержат цельных микроорганизмов или безопасных вирусов в качестве вектора.

Большинство вакцин, применяемых в календаре детских прививок, являются субъединичными и защищают от таких болезней, как коклюш, столбняк, дифтерия и менингококковый менингит.