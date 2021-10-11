Сенатор оценил опасения Борреля по поводу рисков ЕС

Слова верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о риске для ЕС потерять статус полноправного игрока в мировой политике отражают реальность, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Жозеп Боррель заявил о том, что ЕС рискует потерять способность быть полноправным игроком на мировой арене и превратиться в объект политики мировых держав. Он также призвал европейских лидеров поддержать создание собственных вооруженных сил.

"Очень здравое суждение Борреля. Из многих его высказываний эта его оценка нынешнего состояния ЕС и перспектив - она довольно объективна", - сказал Цеков RT.

По мнению сенатора, эта опасность исходит не от других мировых держав, а "за счет тех ошибок, которые совершает сам Евросоюз и, в частности, Боррель".