Сенатор оценила возможность переговоров с Киевом

Переговоры с официальным Киевом пока бессмысленны из-за отсутствия у него собственной воли, считает сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по госстроительству Ольга Ковитиди.

"Украинская власть, действия которой привели к утрате государственного суверенитета, стала политическим и экономическим вассалом коллективного Запада и лишилась политической воли, что ставит под сомнение эффективность любого переговорного процесса с данными участниками", - заявила Ковитиди РИА Новости.

Сенатор отметила, что в Москве всегда открыты для политического диалога, однако двусторонние отношения подразумевают обязательное наличие второй стороны.

По ее оценке, вопрос вменяемости политической власти на Украине и ее политических лидеров требует экспертизы гражданского общества.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал статью, в которой заявил, что в отношениях с Украиной не видит для России иного выхода, кроме как дождаться появления там "вменяемого руководства"​​​.