Стало известно, когда в РФ начнут выпуск новых Renault Logan и Sandero

Названа примерная дата начала серийного выпуска следующей генерации Renault Logan и Sandero на платформе CMF-B, которые продолжат выпускать на мощностях АвтоВАЗа.

По информации группы Avtograd news, опубликовавшей также фото прототипа Renault Sandero Stepway, новинки встанут на конвейер в июне 2022 года. В настоящее время тестовые прототипы проходят сборку в два этапа: сварка и окраска кузовов - непосредственно на заводе, а досборка осуществляется в инжиниринговом центре (НТЦ).

Ранее "РГ" рассказывала, что линейка силовых агрегатов семейства "бюджетников" Renault претерпит значительные изменения. Так, один и доступных ныне моторов будет заменён на новый, производство которого пока не локализовано на АвтоВАЗе. Возможно, речь идет об 1.3 TCe мощностью 150 л.с., который предлагается для Arkana и нового Duster. В неофициальном списке коробок передач для третьей генерации Logan и Sandero значатся 6-скоростная "механика" и вариатор. Не исключено, что компанию им составит преселективный "робот".