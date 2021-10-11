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11.10.2021 10:22
Рубрика: Российский автопром

Стало известно, когда в РФ начнут выпуск новых Renault Logan и Sandero

Текст: Константин Руссов
Фото: Avtograd news Фото: Avtograd news
Фото: Avtograd news

Названа примерная дата начала серийного выпуска следующей генерации Renault Logan и Sandero на платформе CMF-B, которые продолжат выпускать на мощностях АвтоВАЗа.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Модели Lada будут выпускаться некомплектными до конца года

По информации группы Avtograd news, опубликовавшей также фото прототипа Renault Sandero Stepway, новинки встанут на конвейер в июне 2022 года. В настоящее время тестовые прототипы проходят сборку в два этапа: сварка и окраска кузовов - непосредственно на заводе, а досборка осуществляется в инжиниринговом центре (НТЦ).

Ранее "РГ" рассказывала, что линейка силовых агрегатов семейства "бюджетников" Renault претерпит значительные изменения. Так, один и доступных ныне моторов будет заменён на новый, производство которого пока не локализовано на АвтоВАЗе. Возможно, речь идет об 1.3 TCe мощностью 150 л.с., который предлагается для Arkana и нового Duster. В неофициальном списке коробок передач для третьей генерации Logan и Sandero значатся 6-скоростная "механика" и вариатор. Не исключено, что компанию им составит преселективный "робот".

#Renault