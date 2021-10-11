Стоимость нефти выросла из-за дорогого газа

Стоимость нефти выросла почти на 2%. Об этом свидетельствуют данные с торгов.

Так, по состоянию на 8:04 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,63% - до 83,74 доллара за баррель, а цена на ноябрьские фьючерсы на техасскую WTI стала больше на 2,04% и составила 80,95 доллара за баррель. Стоимость этих марок обновила трехлетний и семилетний максимум соответственно.

Нефть дорожает на фоне роста цен на газ, поскольку часто она используется в качестве альтернативы "голубому топливу". Кроме того, на последнем заседании ОПЕК+ было решено не ускорять темпы наращивания добычи нефти.