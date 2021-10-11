Зампред ЦБ Алексеев сообщил о появлении новой купюры в России

Обновленная купюра достоинством в 100 рублей появится в обращении в конце 2022 года. Об этом рассказал заместитель председателя Центробанка РФ Михаил Алексеев. По его словам, эскиз новой купюры уже утвержден, сообщают "Известия".

Как пояснил Михаил Алексеев, в оборот сторублевка будет внедряться постепенно, поскольку банкам нужно время для настройки под нее оборудования - банкоматов и счетных машин.

Обновленная купюра будет отличаться от прежней не только изображением - на ней появятся Красная площадь, "Зарядье", Шуховская башня и главное здание МГУ - но и оттенком цвета.

О планах обновить дизайн банкнот ЦБ заявлял еще в конце марта.