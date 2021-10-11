В России появился автодом для дальних путешествий. Он с дровяной печкой

Небольшая нижегородская фирма "Форвард" разработала и построила необычный автодом на базе отечественного среднетоннажного "вездехода". Особенность новинки - состыкованная без зазора с кабиной надстройка.

Основой для автодома послужил двухрядный "Садко Next" с удлиненной колесной базой. У кабины удалена задняя стенка, таким образом сделан свободный проход в жилой модуль.

Несущая "клетка" фургона сварена из стальных труб, наружные панели отформованы из композитов. Вход в салон возможен как через распашные двери в заднем свесе, так и через боковые двери.

Фото: forward52.ru

Фото: forward52.ru

Фургон утеплен, оснащен светодиодным освещением, электрической сетью на 220V, автономными системами водоснабжения и вентиляции, а также бензиновым генератором. Для круглогодичного использования предусмотрены кондиционер и независимый отопитель, металлическая малогабаритная дровяная печь, смонтированная на специально организованной для нее площадке, обшитой металлом. Печной дымоход выведен через крышу автомобиля.

Интерьер включает в себя основной отсек и санузел. Последний разделен на душевую и биотуалет с мойкой, может обслуживаться снаружи фургона. В основном отсеке установлены раскладные рундуки для ночевки, стол для приема пищи, холодильник, полки и потолочные ящики для хранения личных вещей. Вещи также можно перевозить в специальных нишах над пассажирскими сидениями водительской кабины, а для более габаритного груза на крыше автомобиля предусмотрен багажник.

Стандартный "Садко Next" с двухрядной кабиной сейчас стоит от 3,4 млн рублей. Машина оснащается турбодизелем ЯМЗ-534-43 (4,4 литра, мощность - 149 л.с., крутящий момент - 490 Нм). Коробка передач механическая, пятиступенчатая. Привод полный типа part-time, есть блокировки переднего и заднего мостов, а также понижающая передача. Грузоподъемность грузовика - 2,3 тонны.