Вакцинация детей от коронавируса может начаться в 2022 году

Главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассчитывает, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в январе будущего года. Такое мнение руководитель медучреждения озвучила в интервью Первому каналу.

"Клинические испытания вроде бы идут благополучно, и я надеюсь, где-то в декабре-январе центр имени Гамалеи уже выйдет с детской вакциной", - заявила Марьяна Лысенко. Она добавила, что дети достаточно тяжело переносят коронавирус, поэтому вакцинация будет своевременной мерой.

Ранее "РГ" писала, что в Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник V" с участием подростков 12-17 лет. Их проводят базовые учреждения - Морозовская детская больница и Детская больница им. Башляевой.