Гинцбург раскрыл детали вакцинации подростков "Спутником V"

Подросткам в возрасте от 12 до 17 лет вакцину "Спутник V" будут вводить дважды. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - цитирует его РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказывал, что во время разработки проверялись два варианта подростковой вакцины - по сравнению с взрослой ее концентрация была уменьшена в пять и десять раз, поскольку у детей иммунный ответ формируется гораздо интенсивнее, чем в старшем возрасте.