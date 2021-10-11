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11.10.2021 19:58
Рубрика: Культура

Видео: Группа Вадима Эйленкрига сыграла в Большом зале консерватории

Текст: Андрей Васянин
Когда трубач Вадим Эйленкриг слушает джаз - то ему, по его словам, кажется, что с ним общаются. И говорят ровно то, что он способен понять, что готов уловить в сцеплениях гитарных нот с шорохом в рейнстике, рояльными переборами и перекличками духовых. Новую программу "Команды Эйленкрига" (по английски - Eilenkrig Crew) The best of Jazz. Fly me to the moon понять, как показалось, нетрудно даже обычному, неджазовому слушателю.

Джаз нечасто появляется в БЗК, несколько раз в год классические биг-бенды Бутмана, Востокова, Лундстрема и другие коллективы играют в стенах зала, украшенных портретами творцов академической классики - и всякий раз стены ограничивают эмоциональные порывы музыкантов. На сей раз так не произошло.

Фото: www.gasteig.de
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…Como Un Bolero - так правильно называется этот музыкальный рисунок, а мы думали, что это румба - медленная, медитативная, но с "родным", "румбовским" размером 4/4. Но в группе Eilenkrig Crew сегодня играет темнокожий кубинский перкуссионист Рэй Фраметто, проливший свет на терминологию, и будто проливающий на нас сейчас дождь, качая в руках "дерево дождя" - полый, закрытый на торцах, длинный цилиндр, в котором перекатываются мелкие камушки.

Вокруг Фраметто кроме красных конгов - высоких барабанов - еще масса всего ударного: деревянные палочки клаве, что лежат на столике рядом, здесь же кабаса - металлический цилиндр на ручке, обвитый сеткой с металлическими шариками... Кубинец трогает висящие над барабанами на длинном шнуре кастаньеты, этот "камнепад" подхватывает на рояле с другой стороны сцены Дмитрий Илугдин - и вступает труба Эйленкрига, чуть сиплая, мягкая, то и дело ускользающая с нот в импровизации, но не запутывающая в них публику. Это Майлз Дэвис, Blue In Green, лирика, меланхолия, которой Eilenkrig Crew добавил темпа и оптимизма.

Вадим Эйленкриг из числа тех людей, которые за что ни берутся - все превращают в золото своей собственной пробы. Чтобы стать таким стоило с 4-х лет заниматься роялем по несколько часов в день, учась в Центральной музыкальной школе при консерватории, и "челночить" в начале 90-х между Москвой и Турцией: студенту МГУКИ не на что было жить. Сегодня многие и не знают, что он музыкант, продюсер, художественный руководитель фестивалей (не только джазовых) - но знают, как публичную фигуру, ведущего программ "Большой джаз" и "Шаболовка, 37" на "Культуре" и руководителя оркестра в шоу "Танцы со звездами" на "России 1". И трудно было подобрать фигуру, более других способную продвигать в народ не попсовую музыку, чем Эйленкриг - что на телевидении, что на сцене.

…Вот - он, статный, светловолосый, отыграв свою партию, стоит чуть сбоку на сцене Большого зала консерватории с саксофонистом Eilenkrig Crew Константином Сафьяновым - и явно получает удовольствие, притоптывая в такт ритму, отбиваемому на сцене солирующим барабанщиком группы Виталием Эповым. Пренебрегая приличиями и мнением эстетов, берет в свободную от трубы руку … сантехнический резиновый вантуз - и тот оказывается великолепной, мягкой, идеально подходящей по размеру раструба инструмента сурдиной. И под эту сурдинку, тонко совмещая кураж с серьезностью, полутона с полной отдачей, доигрывает Ilashkin Blues, вызывающий восторг классического зала номер со своего последнего авторского альбома Newborn ("Новорожденный"). В студийном варианте которого он скрестил джаз с латино и электроникой.

Совсем скоро Эйленкриг и его музыканты снова появятся на классической сцене. 26 октября в Концертном зале Чайковского пройдет презентация "Pier 39", спродюсированного Вадимом, записанном, в том числе, с участием музыкантов Eilenkrig Crew альбома казахстанского композитора Эркеша Шакеева. Шакеев, автор классических хитов группы A"Студио "Солдат любви", "Стоп, ночь", "Белая река" сегодня пишет мелодичный софт-джаз - и "Pier 39" стал вторым релизом джазового лейбла Eilenkrig Crew Production.

- Джаз для меня - это свобода мышления, изложения, свобода всего, - говорит Вадим, так и не сыгравший на вечере композицию, в честь которой и была названа программа, популярнейшую Fly me to the moon. - Не люблю ходить строем.

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