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Во "ВКонтакте" появились субтитры для видео

Текст:   Иван Черноусов
11.10.2021,  
10:02
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"ВКонтакте" запустили автоматические субтитры для видео на русском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Фото: iStock
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Технология автоматически генерирует текст, расставляет знаки препинания и заглавные буквы, распределяет текст по кадрам и обеспечивает точность появления субтитра в момент произнесения фразы. Соцсеть ведет тестирование и обучение новой технологии: субтитры в экспериментальном режиме уже доступны части аудитории в популярных роликах и видео из верифицированных сообществ в веб-версии и мобильном приложении.

Ранее автоматический перевод субтитров запустил видеохостинг YouTube.