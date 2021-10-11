Во "ВКонтакте" появились субтитры для видео

"ВКонтакте" запустили автоматические субтитры для видео на русском языке. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Технология автоматически генерирует текст, расставляет знаки препинания и заглавные буквы, распределяет текст по кадрам и обеспечивает точность появления субтитра в момент произнесения фразы. Соцсеть ведет тестирование и обучение новой технологии: субтитры в экспериментальном режиме уже доступны части аудитории в популярных роликах и видео из верифицированных сообществ в веб-версии и мобильном приложении.

Ранее автоматический перевод субтитров запустил видеохостинг YouTube.