Постановление правительства Вологодской области от 8 октября 2021 года № 1154 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Деятельность организаций общественного питания (за исключением обслуживания при организации питания работников), а также организаций, осуществляющих деятельность, перечисленную в абзацах втором - шестом и девятом пункта 3 настоящего постановления, с 1 ноября 2021 года осуществляется при условии допуска совершеннолетних посетителей, имеющих один из следующих документов:

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19;

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);

справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства гражданина;

справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, осуществившей вакцинацию;

документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенный не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта и мероприятия, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

Допуск совершеннолетних граждан на объекты и мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется после проведения сотрудниками организаций проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде либо документах, указанных в абзацах четвертом - шестом настоящего пункта, сведениям в документе, удостоверяющем личность.";

1.2 подпункт 8.21 пункта 8 изложить в следующей редакции:

"8.21 совершеннолетних граждан при посещении ими с 1 ноября 2021 года организаций общественного питания (за исключением обслуживания при организации питания работников), спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, плавательных бассейнов, фитнес-клубов, аквапарков, аттракционов на открытом воздухе, кинотеатров, театров, библиотек, музеев, а также иных объектов по проведению концертов, представлений, спектаклей, киносеансов и иных развлекательных и досуговых мероприятий, конгрессных и деловых мероприятий иметь один из следующих документов:

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата профилактической прививки от COVID-19;

оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);

справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства гражданина;

справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации, осуществившей вакцинацию;

документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенный не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта и мероприятия, указанных в абзаце первом подпункта 8.21 пункта 8 настоящего постановления.";

1.3 пункт 112 изложить в следующей редакции:

"112. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в амбулаторных условиях осуществляется при условии наличия у граждан одного из документов, перечисленных в пункте 111 настоящего постановления, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня обращения за медицинской помощью, за исключением:

пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний или перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих";

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в стационаре;

пациентов, направляемых для вакцинации, оказания плановой медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия";

беременных женщин и кормящих матерей.";

1.4 дополнить пунктом 113 следующего содержания:

"113. Оказание плановой медицинской помощи совершеннолетним гражданам в стационарных условиях и условиях дневных стационаров осуществляется при условии наличия у граждан одного из документов, перечисленных в пункте 111 настоящего постановления, за исключением:

пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний или перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 года № 715 "Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих";

пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи на определенное время может повлечь ухудшение их состояния, угрозу жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения (декомпенсации) хронических заболеваний, в том числе пациентов, которые проходят (завершают) курс лечения в стационаре;

пациентов, направляемых для оказания плановой медицинской помощи по профилям "акушерство и гинекология" (в части использования вспомогательных репродуктивных технологий), "гематология", "онкология", "психиатрия";

беременных женщин и кормящих матерей.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.А. Кувшинников







