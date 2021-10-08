В Вологодской области перенесли введение QR-кодов в общественных местах

В Вологодской области предъявление QR-кодов в общественных местах перенесли с 9 октября на 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Решение о переносе системы контроля принял губернатор Вологодчины Олег Кувшинников после обращений предпринимателей. У многих из них не оказалось оборудования для считывания QR-кодов. По оценкам властей региона, до 1 ноября у бизнеса будет время подготовиться.

Также Олег Кувшинников предложил расширить перечень документов, которые можно принимать при посещении общественных мест. Если изначально речь шла только о QR-кодах, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации или факт болезни, то сейчас предлагается принимать и справки о сделанной прививке или перенесенном заболевании, которые выдают в поликлиниках или в пунктах вакцинации.

Дело в том, что для получения QR-кода необходимо иметь подтвержденный аккаунт в "Госуслугах". Он есть далеко не у всех вологжан, особенно старшего возраста или проживающих на отдаленных территориях.

Кроме того, власти региона рассматривают возможность разрешить посещать общественные места по отрицательному ПЦР-тесту, действительному в течение трех суток.

С 1 ноября эти документы будут требовать во всех вологодских кафе и ресторанах, театрах, кинозалах, музея, выставочных пространствах, спортивных объектах, включая фитнес-клубы. Придется предъявлять справку при посещении парикмахерской и салона красоты.