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11.10.2021 08:18
Рубрика: Легковые авто

Зачем электроника в автомобиле собирает биометрию владельца

Текст: Майя Бирюкова
Современные автомобили оснащаются различными системами идентификации водителя. На моделях премиум-класса могут быть установлены анализаторы голоса, сканеры сетчатки глаз, отпечатков пальцев, а камера внутри салона может запоминать лицо человека.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зачем нужна подобная слежка? Ведь у современных технологий есть и плюсы и минусы.

Фото: iStock
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К примеру, автомобили марки Genesis вскоре получат технологию Face Connect, пишет aif.ru. Электроника запоминает и распознает лицо водителя, а затем автоматически активизирует все настройки под данного пользователя. Например, сама изменит положение руля и сиденья, откалибрует зеркала и прочее.

Это может быть удобно, когда одной машиной пользуются несколько людей: например, члены одной семьи. Система может защитить автомобиль и от несанкционированного доступа. Двигатель попросту не запустится, если электроника не распознает пользователя.

Еще один уровень безопасности доступа внедрен концерном Hyundai. Система распознавания отпечатков пальцев позволяет владельцу открывать и запирать двери машины, запускать ее. Ее дублирует технология электронного доступа иммобилайзера.

Сканер отпечатков находится на электронном ключе. Для того, чтобы разрешить доступ тому или иному человеку к автомобилю, владелец должен сперва снять у него отпечатки пальцев и внести их в систему.

Правда, минус такой технологии в том, что ее работоспособность зависит от погодных условий. Сейчас метод тестируют на внедорожнике Santa Fe для корейского рынка.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В дополнение к распознаванию отпечатков пальцев может быть активизирована система акустического контроля. Микрофон записывает голос владельца, что позволяет бортовому компьютеру определить его. На зеркале внутри салона может стоять камера, распознающая рисунок сетчатки глаза. Все эти способы позволяют исключить несанкционированный доступ к автомобилю.

Сразу несколько автопроизводителей разрабатывают системы контроля водителя через датчики, расположенные в сиденье и на руле. Система может снимать показания пульса, анализировать реакцию человека, его физическое состояние и степень адекватности.

Если человек допускает грубые ошибки в управлении автомобилем, реагирует на дорожную обстановку неадекватно, то система предложит ему отдохнуть и выпить кофе. Если водитель проигнорирует рекомендацию, то электроника сама замедлит скорость, остановит машину на обочине дороги и отправит сигнал SOS экстренным службам.

#авто