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11.10.2021 23:24
Рубрика: В мире

Зеленский назвал единственную площадку для решения конфликта в Донбассе

"Нормандский формат" (Германия, Франция, Россия и Украина) - единственная площадка для решения вопроса по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Игорь Маслов/РИА Новости
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"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме "нормандского формата" у нас больше нет сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Такое заявление украинский лидер сделал в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, что в понедельник внутриукраинское урегулирование с Меркель и Макроном обсудил также президент РФ Владимир Путин. Лидеры отметили важность реализации Минских договоренностей как безальтернативной основы урегулирования.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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