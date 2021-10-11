Зеленский назвал единственную площадку для решения конфликта в Донбассе

"Нормандский формат" (Германия, Франция, Россия и Украина) - единственная площадка для решения вопроса по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я полностью поддерживаю этот формат и считаю, что кроме "нормандского формата" у нас больше нет сегодня площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Такое заявление украинский лидер сделал в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, что в понедельник внутриукраинское урегулирование с Меркель и Макроном обсудил также президент РФ Владимир Путин. Лидеры отметили важность реализации Минских договоренностей как безальтернативной основы урегулирования.