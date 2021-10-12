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12.10.2021 14:39
Рубрика: Экономика

Аналитики оценили смену названия Mail.ru Group

Текст: Иван Черноусов
Компания Mail.ru Group теперь называется VK. Аналитики считают, что смена названия никак не отразится на работе компании.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

"Такое переименование кажется очень надуманным, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - По сути, это "перекрашивание стен" вместо того, чтобы менять подход. Несмотря на то, что "ВКонтакте" более сильный бренд чем Mail.ru, это не поможет "освежить" компанию".

Фото: iStock
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По словам аналитика, VK нужны новые продукты. "Ситуация с Mail.ru напоминает аналогичную с Livejournal. "Сервис до сих пор существует, но теряет свою аудиторию, - продолжает эксперт. - Компании нужно менять свой подход. К сожалению, они этого не делают. Когда они этим займутся и насколько компании удастся это сделать - вопрос остается открытым".

С Муртазиным согласен генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. "Это не совсем однозначный шаг, сейчас многие строят экосистемы, вокруг которых строят свои продукты. Например, "Яндекс" и "Сбер". У Mail.ru Group тоже своя экосистема, но они решили сделать системообразующим бренд VK, потому что это самый узнаваемый продукт компании. Но насколько им удастся улучшить позиции - большой вопрос, поскольку потребителям без разницы, как называется продукт. То же самое происходит и с точки зрения бизнеса".

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