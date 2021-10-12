Аналитики оценили смену названия Mail.ru Group

"Такое переименование кажется очень надуманным, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - По сути, это "перекрашивание стен" вместо того, чтобы менять подход. Несмотря на то, что "ВКонтакте" более сильный бренд чем Mail.ru, это не поможет "освежить" компанию".

По словам аналитика, VK нужны новые продукты. "Ситуация с Mail.ru напоминает аналогичную с Livejournal. "Сервис до сих пор существует, но теряет свою аудиторию, - продолжает эксперт. - Компании нужно менять свой подход. К сожалению, они этого не делают. Когда они этим займутся и насколько компании удастся это сделать - вопрос остается открытым".

С Муртазиным согласен генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. "Это не совсем однозначный шаг, сейчас многие строят экосистемы, вокруг которых строят свои продукты. Например, "Яндекс" и "Сбер". У Mail.ru Group тоже своя экосистема, но они решили сделать системообразующим бренд VK, потому что это самый узнаваемый продукт компании. Но насколько им удастся улучшить позиции - большой вопрос, поскольку потребителям без разницы, как называется продукт. То же самое происходит и с точки зрения бизнеса".