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12.10.2021 10:09
Рубрика: ПДД

Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду

Текст: Юрий Зубко
Любое ужесточение наказания за пьяную езду, скорее всего, получит положительный отклик в обществе. Такое мнение в комментарии для "РГ" высказал автомобильный эксперт Егор Васильев, оценив возможные инициативы властей в этой сфере.
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

- В обществе явно нарастает напряжение, связанное с неприятием нетрезвого вождения. И это заметно по тому, какой резонанс получают пьяные аварии, причём не только с медийными личностями. Не забываем и о том, что в состоянии опьянения человек не только не может адекватно мыслить. У него катастрофически снижается скорость реакции. Так что люди, которые позволяют себе нетрезвое вождение, по сути убийцы - они не должны допускаться до управления автомобилем и любым мобильным объектом, способным нанести ущерб окружающим, - констатировал Егор Васильев.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Напомним, как ранее сообщил "Коммерсант", в РФ планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. При этом заинтересованным ведомствам уже поручено проработать единый механизм ограничения прав - чтобы оно касалось вождения не только автомобилей, но и других транспортных средств - снегоходов, лодок, поездов, самолетов. Попавшихся на пьяной езде предполагается принудительно ставить на учет в наркодиспансеры.

#ПДД