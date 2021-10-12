Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду

Любое ужесточение наказания за пьяную езду, скорее всего, получит положительный отклик в обществе. Такое мнение в комментарии для "РГ" высказал автомобильный эксперт Егор Васильев, оценив возможные инициативы властей в этой сфере.

- В обществе явно нарастает напряжение, связанное с неприятием нетрезвого вождения. И это заметно по тому, какой резонанс получают пьяные аварии, причём не только с медийными личностями. Не забываем и о том, что в состоянии опьянения человек не только не может адекватно мыслить. У него катастрофически снижается скорость реакции. Так что люди, которые позволяют себе нетрезвое вождение, по сути убийцы - они не должны допускаться до управления автомобилем и любым мобильным объектом, способным нанести ущерб окружающим, - констатировал Егор Васильев.

Напомним, как ранее сообщил "Коммерсант", в РФ планируют ужесточить наказание за езду в состоянии алкогольного опьянения вплоть до уголовной ответственности. При этом заинтересованным ведомствам уже поручено проработать единый механизм ограничения прав - чтобы оно касалось вождения не только автомобилей, но и других транспортных средств - снегоходов, лодок, поездов, самолетов. Попавшихся на пьяной езде предполагается принудительно ставить на учет в наркодиспансеры.