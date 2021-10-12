Постановление главного государственного санитарного врача по Республике Башкортостан от 12 октября 2021 № 15-п "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям отдельным категориям (группам) граждан Республики Башкортостан"

Я, Главный государственный санитарный врач по Республике Башкортостан Казак Анна Анриевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Башкортостан расценивается как неблагополучная.

В результате принятых противоэпидемических мер весной и летом 2021 года наблюдалась относительная стабилизация уровней заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). С начала сентября 2021 года, с учетом сезонного подъема заболеваемости населения острыми респираторными вирусными инфекциями, наблюдается еженедельный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) с увеличением темпа прироста с 36 недели 2021 года с 0,9% до 31,1% за 40 неделю 2021 года. В настоящее время на территории Республики Башкортостан сохраняется высокий риск распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), связанный с ростом заболеваемости лиц грудоспособною возраста, составляющих до 60% от всех зарегистрированных случаев. На долю работающего населения приходится 50% зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19), пенсионеров - до 22%, неработающего населения трудоспособного возраста - до 10%.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Республике Башкортостан, возникновением угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения требуется принятие санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер. Эффективной мерой, направленной на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является иммунизация населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) среди населения Республики Башкортостан и в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 2 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктами 66, 67 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) гражданам в возрасте от 18 лет и старше, подлежащим обязательной вакцинации по эпидемическим показаниям, с охватом нс менее 80% от обшей численности контингентов:

1.1. Лица в возрасте 60 лет и старше;

1.2. Работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций:

1.3. Работники образовательных организаций, в том числе учреждений дополнительного образования;

1.4. Работники организаций социальной защиты и социального обслуживания населения, многофункционального центра;

1.5. Лица, проживающие в организациях социального обслуживания:

1.6. Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры:

1.7. Сотрудники правоохранительных органов, государственного контрольного органа в пункте пропуска через государственную границу, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы:

1.8. Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры;

1.9. Военнослужащие, лица, подлежащие призыву на военную службу:

1.10. Работники организаций сферы предоставления услуг:

- торговли:

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услу|:

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций;

- организаций, оказывающих услуги почтовой связи и других видов связи:

- пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости:

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов:

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков):

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах:

- услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий:

- юридических, типографских услуг:

- гостиничных, туристических услуг:

- информационных услуг;

- услуг аптек и ветеринарных организаций;

- услуг клининговых компаний, услуг по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации, ритуальных услуг;

- услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

- услуг охранных предприятий;

- услуг доставки, курьерских услуг.

1.11. Государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти Республики Башкортостан и местного самоуправления;

1.12. Обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет, проходящие производственную практику вне структурных подразделений образовательных организаций.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против повой коронавирусной инфекции (COV1D-19) в соответствии с п.п. 3.4, 3.5, 3.21, 3.22, 3.26, 3.35 временных Методических рекомендаций "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

3. Правительству Республики Башкортостан, главам муниципальных образований Республики Башкортостан:

3.1. Обеспечить контроль за проведением вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления.

3.2. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

3.3. Усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

4. Министру здравоохранения Республики Башкортостан:

4.1. Организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

4.2. Принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4.3. Принять дополнительные меры по проведению, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации;

4.4. В срок до 15 октября 2021 года направить в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан план вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в разрезе муниципальных образований и контингентов в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления с учетом обеспечения охвата вакцинации не менее 80%;

4.5. Предоставлять ежедневно информацию о проведении вакцинации групп лиц, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

5. Руководителям министерств, ведомств, предприятий, организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Республики Башкортостан:

5.1. Организовать проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 80% от общей численности сотрудников в срок до 18.11.2021 первым компонентом вакцины, в срок до 18.12.2021 вторым компонентом вакцины;

5.2. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудников предприятий и организаций;

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

А.А.Казак







