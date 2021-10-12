В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей

С 13 октября работники образования, медицины и сферы услуг Башкирии будут обязаны сделать прививку от коронавируса.

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Анна Казак. Она сообщила об этом во время брифинга в минздраве региона.

- Обязательная вакцинация коснется отдельных категорий граждан, список которых будет опубликован на сайте Роспотребнадзора 13 октября, - заявила Анна Казак.

По ее словам, в этом списке - работники социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений вне зависимости от форм собственности, а также сотрудники структур, оказывающих различные услуги населению.

- Мы вынуждены вводить эти меры из-за несознательности некоторых антипрививочников, тех, кто активно дискредитирует прививочную кампанию, - объяснила Анна Казак.

Аналогичные постановления вышли в 38 субъектах страны.