В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей

С 13 октября работники образования, медицины и сферы услуг Башкирии будут обязаны сделать прививку от коронавируса.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Анна Казак. Она сообщила об этом во время брифинга в минздраве региона.
- Обязательная вакцинация коснется отдельных категорий граждан, список которых будет опубликован на сайте Роспотребнадзора 13 октября, - заявила Анна Казак.
По ее словам, в этом списке - работники социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений вне зависимости от форм собственности, а также сотрудники структур, оказывающих различные услуги населению.
- Мы вынуждены вводить эти меры из-за несознательности некоторых антипрививочников, тех, кто активно дискредитирует прививочную кампанию, - объяснила Анна Казак.
Аналогичные постановления вышли в 38 субъектах страны.