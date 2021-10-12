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12.10.2021 15:02
Рубрика: Общество

В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 13 октября работники образования, медицины и сферы услуг Башкирии будут обязаны сделать прививку от коронавируса.

Фото: Пресс-служба Минздрава РФ/РИА Новости
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Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач республики Анна Казак. Она сообщила об этом во время брифинга в минздраве региона.

- Обязательная вакцинация коснется отдельных категорий граждан, список которых будет опубликован на сайте Роспотребнадзора 13 октября, - заявила Анна Казак.

По ее словам, в этом списке - работники социальной сферы, образовательных и медицинских учреждений вне зависимости от форм собственности, а также сотрудники структур, оказывающих различные услуги населению.

- Мы вынуждены вводить эти меры из-за несознательности некоторых антипрививочников, тех, кто активно дискредитирует прививочную кампанию, - объяснила Анна Казак.

Аналогичные постановления вышли в 38 субъектах страны.

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В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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