Указ главы Республики Башкортостан от 12 октября 2021 года № УГ-589 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) в пункте 4 (рекомендовать гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, находящимся на территории Республики Башкортостан) исключить позицию:

"- в возрасте старше 65 лет, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, с 15 апреля 2021 года соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев угрозы жизни и здоровью, обращения за медицинской помощью, приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома, посещения кладбищ;";

2) пункт 5 (обязательный режим самоизоляции (кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью) устанавливается в отношении граждан) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) с 13 октября 2021 года - в возрасте старше 65 лет, а также имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением граждан, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019).

Режим самоизоляции для указанных граждан не распространяется также для целей приобретения продуктов питания, лекарств, обращений в медицинские организации (в том числе в целях прохождения вакцинации против COVID-2019), финансовые организации, в организации, предоставляющие услуги связи, поездок в садовые, огородные, дачные участки, загородные индивидуальные жилые дома, посещения кладбищ в период с 11.00 часов до 13.00 часов местного времени.

Установленный для указанных граждан режим самоизоляции не применяется к руководителям и сотрудникам организаций (ИП) и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан, при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и справки на бумажном носителе, выданной указанными организациями (ИП) и органами власти по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу;";

3) абзац четвертый пункта 10 (работодателям (ИП, самозанятым), осуществляющим свою деятельность на территории Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- по своему усмотрению определить численность работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе предусмотрев с 13 октября 2021 года перевод на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (ИП), что подтверждается справкой на бумажном носителе, выданной организацией (ИП) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019);";

4) в пункте 24 (руководителям государственных органов Республики Башкортостан) позицию:

"- по своему усмотрению определить численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;"

заменить позицией следующего содержания:

"- по своему усмотрению определить численность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- с 13 октября 2021 года перевести на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования государственного органа Республики Башкортостан, что подтверждается справкой на бумажном носителе, выданной государственным органом Республики Башкортостан по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;";

5) в пункте 27 (органам местного самоуправления Республики Башкортостан (муниципальным оперативным штабам по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции):

а) позицию:

"- по своему усмотрению определить численность муниципальных служащих и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы, в том числе работников старше 65 лет, работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;"

заменить позицией следующего содержания:

"- по своему усмотрению определить численность муниципальных служащих и иных работников, переводимых на дистанционный режим работы. Организовать при необходимости принятие аналогичного решения подведомственными организациями;

- с 13 октября 2021 года перевести на дистанционный режим работы всех работников старше 65 лет и работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, за исключением работников, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа местного самоуправления Республики Башкортостан, что подтверждается справкой на бумажном носителе, выданной органом местного самоуправления Республики Башкортостан по форме согласно приложению № 3 к настоящему Указу, а также работников, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против COVID-2019, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) (в электронном либо распечатанном виде), либо справку о перенесенном в течение 6 месяцев заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019). Организовать принятие аналогичного решения подведомственными организациями;";

б) позицию:

"- сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;"

заменить позицией следующего содержания:

"- сформировать и обеспечить деятельность волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции (гражданам в возрасте старше 65 лет, гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, иным категориям граждан, находящихся в режиме самоизоляции), а также инвалидам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающим гражданам, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;";

6) абзацы второй и третий пункта 32 (Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан) изложить в следующей редакции:

"- совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) создать и обеспечить работу Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции (гражданам в возрасте старше 65 лет, гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, иным категориям граждан, находящихся в режиме самоизоляции), а также инвалидам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающим гражданам;

- организовать на безвозмездной основе предоставление социальных услуг на дому гражданам, находящимся в режиме самоизоляции (гражданам в возрасте старше 65 лет, гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему Указу, иным категориям граждан, находящихся в режиме самоизоляции), а также инвалидам, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, одиноко проживающим гражданам;";

7) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







