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12.10.2021 08:52
Рубрика: Общество

Для непривитых жителей Башкирии старше 65 лет ввели режим самоизоляции

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

С 13 октября в Башкирии вводится режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: Мурад Оруджев/РИА Новости
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- На душе тревожно. Ситуация в республике с распространением коронавируса крайне тяжелая: наблюдается высокий темп роста заболевших и рост смертности, - заявил Радий Хабиров. - Ко мне обратились руководители ковидгоспиталей с просьбой ввести обязательную самоизоляцию для тех, кто наиболее уязвим для коронавирусной инфекции, - граждан старше 65 лет и людей, страдающих хронических заболеваний. В связи с этим с 13 октября в регионе вводим режим самоизоляции для данных категорий, но это касается только тех, кто не прошел вакцинацию.

Напомним, 12 октября в Башкирии стартует второй этап антиковидных ограничений. Теперь без сертификата о вакцинации от COVID-19, справки о недавно перенесенной коронавирусной инфекции либо отрицательного ПЦР-теста жители и гости региона не смогут посетить торговые центры частные музеи, выставочные и концертные залы и дома культуры, а также купить билеты на междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан".

На первом этапе, с 4 октября, эти документы начали требовать у посетителей музеев, выставок, библиотек, театров и кинотеатров. Третий этап ограничений начнет действовать 18 октября в салонах красоты, косметических, СПА и массажных салонах, банях, физкультурно-оздоровительных комплекса, фитнес-клубах и бассейнах, а также в кафе и ресторанах с 50 и более посадочными местами. С 27 октября отрицательный результат ПЦР-теста перестанет быть пропуском во все эти заведения.

По данным минздрава Башкирии на 12 октября, в Башкирии в регионе зарегистрировано более 73,5 тысячи случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки выявили 633 новых случая, 34 пациента умерли.

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