Блогеры разобрали двигатель Toyota Prius с пробегом 500 тысяч километров

Американский YouTube-канал speedkar99, посвященный ремонту автомобилей, показал разборку мотора Toyota Prius 2004 года, пробежавшей 500 000 километров. Агрегат с индексом 1NZ-FXE был создан специально для гибридных моделей Toyota, он работает по циклу Аткинсона и при объеме 1,5 литра развивает относительно небольшую мощность 78 лошадиных сил, но зато очень экономичен. Российские мастера считают, что ресурс такого двигателя составляет 200-250 тысяч километров. Так как блок цилиндров алюминиевый, двигатель не поддается ремонту, и после выхода из строя его обычно меняют на контрактный.

Ну а что же думают о моторе Toyota Prius в США? Удивительно, но к агрегату, прошедшему километраж вдвое больше положенного, у авторов видео особых нареканий не возникло. Больше всего механикам не понравились поршневые кольца, забитые отложениями, и возникший вследствие этого нагар в верхней части поршней. Исходя из описанных признаков механики решили, что владелец использовал дешевый масляный фильтр или слишком редко менял масло. Если бы за машиной следили более внимательно, можно было бы рассчитывать даже на лучшее состояние двигателя.

В любом случае, авторы видео считают, что после обслуживания мотор Toyota сможет пройти еще не одну сотню тысяч километров. Подводя итог, они делают очевидный вывод - если за современным двигателем следить, он будет работать очень долго, особенно на моделях с гибридной силовой установкой, где работает со сниженной нагрузкой.