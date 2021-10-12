Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca

Британская газета Daily Express, которая ранее опубликовала статью о якобы имевшей место краже российскими спецслужбами формулы вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, извинилась за публикацию и внесла правки в материал.

"В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что "согласно новым сообщениям, Россия скопировала формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины". Мы обратили внимание, что это ошибочная информация", сказано в извинении Daily Express.

Изначально статья, в которой сказано, что украденная формула была использована для создания вакцины "Спутник V", появилась в британском таблоиде The Sun и была перепечатана другими изданиями.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), занимающийся продвижением российской вакцины в мире, назвал публикацию о краже формулы "вопиющей ложью".