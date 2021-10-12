Эксперт: Говорить о вреде курения с детьми нужно уже в начальной школе

А Минпросвещению, Минюсту и МВД к маю следующего года поручено увеличить штрафы для родителей курящих детей.

Проверять, курили школьники или нет, медработники будут с помощью смокелайзера - газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Проще говоря, детей попросят "подышать в трубочку".

Нужно ли проверять детей "на дым" и как? По мнению члена экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки Татьяны Суздальницкой, проблему курения это не решит.

- Мне совершенно не нравится, когда школьники курят, но от этого, увы, не уйти. Для многих это способ почувствовать себя взрослым, некое лихачество и протест, - говорит эксперт. - На мой взгляд, единственной мерой профилактики здесь могут быть нормальные доверительные разговоры с детьми, хорошие отношения с родителями, когда ребенок к их советам прислушивается. Никакими карательными способами отучить ребенка от курения невозможно. Если еще ко всему прочему в школе ввести проверки через трубочки и предлагать детям "дыхнуть", это будет воспринято как очередное ограничение их свободы, сильный административный нажим, которым может вызвать совершенно обратный эффект.

Татьяна Суздальницкая уверена: наказывать "рублем" родителей курящих детей - странно.

- За что? Допустим, родители не разрешали покупать сигареты. Но ребенок пошел и купил. Это не административное нарушение родителей, а социальный выбор ребенка. Да, плохой выбор. Но дети разные. И мы знаем, курить пробуют и дети из благополучных семей, где прекрасные отношения с родителями, - комментирует Татьяна Суздальницкая. - Чем может помочь школа? Школа всегда "гоняла" курильщиков. И это правильно, здесь не должно быть терпимости. Но важно понять причину. А она как правило, лежит в психологической плоскости. Не надо кидаться с карательными мерами ни к школе, ни к родителям. Когда ребенок курит в 7-8 классе, с ним уже бесполезно разговаривать, уже обстоятельства сложились так, что он закурил. Если уж и начинать разговоры, то в начальной школе, если не в детском саду. Тогда до них еще можно достучаться. А штраф для родителей - путь в никуда.