Эксперт: Говорить о вреде курения с детьми нужно уже в начальной школе

Новости

Путин призвал увеличить темпы вакцинации от коронавируса 17:07
Абрамченко: Выступать против утилизации упаковки глупо 17:07
Следствие подготовило документы с просьбой арестовать ректора "Шанинки" 17:06
Королева Елизавета II впервые вышла на публику с тростью 17:04
Володин: Необходимо вернуться к теме стабилизации цен 16:55
В Москве началась ревакцинация курьеров и таксистов 16:55
В ФАС рассказали о борьбе с необоснованными наценками в тарифах 16:44
Абрамченко рассказала, что будет с тарифом на вывоз мусора 16:39
Исследование: россияне стали выбирать автомобили по-другому 16:24
МИД РФ: Россия не приемлет присутствия США в Центральной Азии 16:22
Минимальная пенсия в Москве с городской доплатой вырастет до 21 193 рублей 16:05
Володин: Госдума начнет работать "без раскачки" 15:55
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды 15:53
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества 15:40
Путин проведет встречу с руководителями спецслужб СНГ 15:37
Путин: Проекты ГД должны быть увязаны с национальными целями развития 15:35
Матвиенко: Зеленая энергетика требует серьезного обсуждения 15:28
Биржевые цены на авиакеросин и мазут побили рекорд 15:25
Козлов: "Окрашенные платежи" сохранят для экологии 23 млрд рублей в год 15:16
Матвиенко объяснила очный формат Евразийского женского форума 15:07
Почти 20 видов отходов планируют вторично перерабатывать в России 15:06
Мурашко сообщил о молниеносно развивающихся формах COVID-19 15:03
В Башкирии введут обязательную вакцинацию для учителей и врачей 15:02
В Испании провели военный парад по случаю национального праздника 14:53
Новак назвал главную причину энергетического кризиса в Европе 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 16:10
Рубрика: Общество

Эксперт: Говорить о вреде курения с детьми нужно уже в начальной школе

Текст: Мария Агранович
В программу профилактических медосмотров могут включить проверку школьников на употребление никотина. Такое поручение Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

А Минпросвещению, Минюсту и МВД к маю следующего года поручено увеличить штрафы для родителей курящих детей.

Фото: ТАСС
Представитель ВОЗ назвал очень эффективной борьбу с курением в России

Проверять, курили школьники или нет, медработники будут с помощью смокелайзера - газоанализатора, который фиксирует объем угарного газа на выдохе. Проще говоря, детей попросят "подышать в трубочку".

Нужно ли проверять детей "на дым" и как? По мнению члена экспертно-консультативного совета родительской общественности при столичном департаменте образования и науки Татьяны Суздальницкой, проблему курения это не решит.

- Мне совершенно не нравится, когда школьники курят, но от этого, увы, не уйти. Для многих это способ почувствовать себя взрослым, некое лихачество и протест, - говорит эксперт. - На мой взгляд, единственной мерой профилактики здесь могут быть нормальные доверительные разговоры с детьми, хорошие отношения с родителями, когда ребенок к их советам прислушивается. Никакими карательными способами отучить ребенка от курения невозможно. Если еще ко всему прочему в школе ввести проверки через трубочки и предлагать детям "дыхнуть", это будет воспринято как очередное ограничение их свободы, сильный административный нажим, которым может вызвать совершенно обратный эффект.

Татьяна Суздальницкая уверена: наказывать "рублем" родителей курящих детей - странно.

- За что? Допустим, родители не разрешали покупать сигареты. Но ребенок пошел и купил. Это не административное нарушение родителей, а социальный выбор ребенка. Да, плохой выбор. Но дети разные. И мы знаем, курить пробуют и дети из благополучных семей, где прекрасные отношения с родителями, - комментирует Татьяна Суздальницкая. - Чем может помочь школа? Школа всегда "гоняла" курильщиков. И это правильно, здесь не должно быть терпимости. Но важно понять причину. А она как правило, лежит в психологической плоскости. Не надо кидаться с карательными мерами ни к школе, ни к родителям. Когда ребенок курит в 7-8 классе, с ним уже бесполезно разговаривать, уже обстоятельства сложились так, что он закурил. Если уж и начинать разговоры, то в начальной школе, если не в детском саду. Тогда до них еще можно достучаться. А штраф для родителей - путь в никуда.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Борьба с курением

Главное сегодня

Песков заявил о несогласии России с заявлениями Кисиды по Курилам
Власти Москвы: Контроль соблюдения антиковидных мер в столице будет продолжен
Роспотребнадзор предложил выдавать результат теста на COVID-19 за 24 часа
Замглавы МИД РФ рассказал, как прошла встреча с Нуланд
В Кремле объяснили рост цен влиянием мировой конъюнктуры
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"