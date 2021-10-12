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12.10.2021 07:24
Рубрика: Экономика

Эксперты подсчитали доходы России от нефти и газа в этом году

Текст: Алексей Рыбин

Эксперты международного рейтингового агентства Fitch подсчитали, сколько Россия сможет заработать на нефти и газе в 2021 году. Данные агентства приводит ТАСС.

Фото: Илья Тимин/РИА Новости
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По мнению аналитиков Fitch, нефтегазовые доходы принесут в бюджет РФ 9 трлн рублей (примерно 125 млрд долларов). Это почти на 70% - или на 50 млрд долларов - больше, чем в прошлом году. И больше, чем в 2019 году, когда доходы составили 120 млрд долларов.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, если бы реальность соответствовала ожиданиям экспертов на начало года, то Россия заработала бы на 40 млрд долларов меньше. Тогда аналитики предполагали, что средняя цена нефти составит 45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ - 200 долларов за тысячу кубометров.

При этом основная прибыль, полагают эксперты, сформируется за счет нефти - даже несмотря на взрывной рост цен на газ.

"Вклад газа будет скромнее - около 20-25%. В общем объеме нефтегазовых доходов доля газа останется примерно на уровне 20%, то есть бюджет будет по-прежнему намного больше зависеть от цен на нефть, чем цен на газ", - отметил Маринченко.

По его словам, это связано с тем, что большая часть добываемого газа все же остается и потребляется в России, а не за рубежом. А значительная часть экспорта "голубого топлива" привязана к стоимости нефти.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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