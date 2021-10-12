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12.10.2021 08:22
Рубрика: Экономика

Финансист Русецкий объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту

Текст: Алексей Рыбин

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий дал россиянам совет по инвестициям. По его мнению, сейчас лучше вкладываться в российские активы, пишет "Прайм".

Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара

Как пояснил эксперт, растущие цены на сырье - это плюс для российской экономики.

"Уголь, газ и нефть подорожали до трехлетних максимумов, при этом рубль не спешит укрепляться. При текущей цене на нефть справедливый курс должен находиться на уровне 68-65 рублей за доллар, а ведь зимний сезон еще даже не начался", - говорит Русецкий.

По его словам, ситуация благоприятна для акций компаний ТЭК, российского бюджета и крайне плоха для инфляции и рынка облигаций.

Тем не менее эксперт подчеркнул важность диверсификации сбережений по валютам.

"Все-таки 40 процентов товарооборота в России - это прямой импорт. Однако российские акции прекрасно справляются с девальвацией", - отметил финансист.

Ранее агентство Bloomberg назвало Россию самой привлекательной страной для инвестиций.

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