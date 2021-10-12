Госдума избрала председателей 32 комитетов

Депутаты Госдумы на первом пленарном заседании избрали председателей 32 комитетов, которые будут работать в новом созыве палаты. Был принят соответствующий проект постановления.

Депутаты фракции "Единая Россия" возглавят 17 комитетов, депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получат в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавят два комитета.

Постановление Госдумы было подготовлено временной депутатской рабочей группой на основе предложений фракций.

Ранее на том же заседании было принято решение о создании 32 комитетов вместо 26, как было в предыдущем созыве. Увеличение произошло за счет разделения ряда комитетов.

В частности, это произошло с комитетом по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи, а также комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Кроме того, решено было разделить на два комитет по образованию и науке.

Как пояснил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к профилю работы федеральных органов исполнительной власти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который был переизбран на этот пост, ранее уточнял, что дело в новых думских полномочиях по утверждению министров правительства, которые депутатам дала обновленная Конституция. Как предполагается, это качественно изменит уровень взаимодействия Госдумы с правительством и повысит контроль правоприменительной практики со стороны депутатов.

Комитеты Госдумы восьмого созыва и их руководители

"Единая Россия":

- по госстроительству и законодательству - Павел Крашенинников,

- бюджету и налогам - Андрей Макаров,

- экономической политике - Максим Топилин,

- промышленности и торговле - Владимир Гутенев,

- энергетике - Павел Завальный,

- транспорту - Евгений Москвичев,

- обороне - Андрей Картополов,

- безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев,

- контролю - Олег Морозов,

- охране здоровья - Дмитрий Хубезов,

- просвещению - Ольга Казакова,

- экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Дмитрий Кобылкин,

- информационной политике, информационным технологиям и связи - Александр Хинштейн,

- молодежной политике - Артем Метелев,

- ЖКХ - Сергей Пахомов,

- культуре - Елена Ямпольская,

- развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева.

КПРФ:

- по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов,

- по делам СНГ, евразийской интеграции и связям со соотечественниками - Леонид Калашников,

- по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов,

- по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина,

- аграрным вопросам - Владимир Кашин.

ЛПДР:

- по международным делам - Леонид Слуцкий,

- по труду, социальной политике и делам ветеранов - Ярослав Нилов,

- региональной политике и местному самоуправлению - Алексей Диденко,

- физкультуре и спорту - Дмитрий Свищев.

"Справедливая Россия - За правду":

- по финрынку - Анатолий Аксаков,

- по защите конкуренции - Валерий Гартунг,

- науке и высшему образованию -Сергей Кабышев,

- делам национальностей - Геннадий Семигин.

"Новые люди":

- по малому и среднему предпринимательству - Александр Демин,

- туризму и развитию туристической инфраструктуры - Сангаджи Тарбаев.