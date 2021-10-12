Госдума избрала председателей 32 комитетов

Депутаты фракции "Единая Россия" возглавят 17 комитетов, депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, представители фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получат в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавят два комитета.
Постановление Госдумы было подготовлено временной депутатской рабочей группой на основе предложений фракций.
Ранее на том же заседании было принято решение о создании 32 комитетов вместо 26, как было в предыдущем созыве. Увеличение произошло за счет разделения ряда комитетов.
В частности, это произошло с комитетом по физкультуре и спорту, туризму и делам молодежи, а также комитетом по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Кроме того, решено было разделить на два комитет по образованию и науке.
Как пояснил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы, первый вице-спикер ГД Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к профилю работы федеральных органов исполнительной власти. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который был переизбран на этот пост, ранее уточнял, что дело в новых думских полномочиях по утверждению министров правительства, которые депутатам дала обновленная Конституция. Как предполагается, это качественно изменит уровень взаимодействия Госдумы с правительством и повысит контроль правоприменительной практики со стороны депутатов.
"Единая Россия":
- по госстроительству и законодательству - Павел Крашенинников,
- бюджету и налогам - Андрей Макаров,
- экономической политике - Максим Топилин,
- промышленности и торговле - Владимир Гутенев,
- энергетике - Павел Завальный,
- транспорту - Евгений Москвичев,
- обороне - Андрей Картополов,
- безопасности и противодействию коррупции - Василий Пискарев,
- контролю - Олег Морозов,
- охране здоровья - Дмитрий Хубезов,
- просвещению - Ольга Казакова,
- экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Дмитрий Кобылкин,
- информационной политике, информационным технологиям и связи - Александр Хинштейн,
- молодежной политике - Артем Метелев,
- ЖКХ - Сергей Пахомов,
- культуре - Елена Ямпольская,
- развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Ольга Тимофеева.
КПРФ:
- по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сергей Гаврилов,
- по делам СНГ, евразийской интеграции и связям со соотечественниками - Леонид Калашников,
- по развитию Дальнего Востока и Арктики - Николай Харитонов,
- по вопросам семьи, женщин и детей - Нина Останина,
- аграрным вопросам - Владимир Кашин.
ЛПДР:
- по международным делам - Леонид Слуцкий,
- по труду, социальной политике и делам ветеранов - Ярослав Нилов,
- региональной политике и местному самоуправлению - Алексей Диденко,
- физкультуре и спорту - Дмитрий Свищев.
"Справедливая Россия - За правду":
- по финрынку - Анатолий Аксаков,
- по защите конкуренции - Валерий Гартунг,
- науке и высшему образованию -Сергей Кабышев,
- делам национальностей - Геннадий Семигин.
"Новые люди":
- по малому и среднему предпринимательству - Александр Демин,
- туризму и развитию туристической инфраструктуры - Сангаджи Тарбаев.