Иммунолог Жемчугов назвал причину высокой смертности от COVID-19

Позднее обращение к врачу - одна из главных причин высокой смертности от COVID-19 в России.

"Раскачка идет долго. Люди думают: надо или не надо, врача долго ждут, потом анализ долго ждут, и дней 7-10 уходит только на начало лечения. А вирус уже сейчас тоже стал более суровый - на четвертый день уже тяжелая пневмония", - поделился своим мнением с ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Важна не только своевременная диагностика, но и правильно лечение. "Сейчас лечение неадекватно тому, что происходит с изменениями вируса", - добавил он.

А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал высокую смертность от коронавируса в стране с низким уровнем вакцинации. "Пандемия не уходит, возвращается новыми волнами, более агрессивными штаммами. Это представляет большую опасность. Единственное, что сохраняет жизни - это прививка", - сказал Песков.