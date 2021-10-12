Исследование: россияне стали выбирать автомобили по-другому

Как пандемия повлияла на поведение покупателей автомобилей, выяснили компания Google и агентство маркетинговых исследований Kantar. Оказалось, что все больше россиян готовы совершать полностью автоматизированные покупки автомобилей. Выросло и число тех, кто впервые увидели свой автомобиль именно онлайн - их стало 89% (на 7% больше, чем в 2020 году).

Сегодня многие покупатели предпочитают не тратить много времени на пребывание в автосалоне - сокращают его при помощи онлайн-ресурсов. Для того, чтобы определиться с выбором, они хотят получить заранее ответы на свои вопросы о моделях, цене и доступности. Интересно, что использовать онлайн-формат чаще всего готовы покупатели машин премиум-класса.

Исследование показало, что девять из десяти потребителей изначально подбирают свой автомобиль онлайн. Практически все (99%) покупатели используют для этого несколько ресурсов - в среднем их насчитывается восемь (почти в четыре раза больше, чем оффлайн-источников).

Что больше всего влияет на выбор и последующую покупку автомобиля? Поисковые системы (99,1%), видео (89,7%), официальные сайты производителей (62,2%). Гораздо меньше решение зависит от советов продавцов (20,5%), консультантов в сервисном центре (20%) и ТВ-рекламы (12,3%). Поисковые системы используются на всех этапах принятия решения о покупке, начиная от появления мысли приобрести автомобиль до самого действия.

Фото: Инфографика Kantar & Google

Также в лидерах YouTube: 36% опрошенных рассказали, что именно этот видеосервис помог им принять окончательное решение о покупке, сузить (33%), изменить или укрепить выбор (32%), а также познакомиться с новым производителем, который ранее не рассматривался (27%).

Наиболее привлекательным оказался контент, созданный независимыми экспертами и профессионалами. 45% респондентов с большим удовольствием смотрят видео от блогеров, автомобилистов (42%) и производителей (36%). А вот видео, созданное самими автодилерами, гораздо менее популярно - его ценят всего 16% потребителей.