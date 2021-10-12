Постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 7 октября 2021 года № 12 "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 № 12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, главный государственный санитарный врач по Калининградской области, Бабура Е.А., в связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пунктом 66 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 № 32115) постановляю:

1. Внести изменения в постановление главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23.06.2021 № 12 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям":

1.1. Подпункт 1.1 пункта 1 дополнить абзацами 16, 17, 18, 19, 20,21,22, 23,24 следующего содержания:

"- жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами;

- курьерской деятельности и доставки, в том числе через стационарные пункты выдачи;

- туристской индустрии и экскурсионного обслуживания;

- частной охранной деятельности;

- перевозок организованных групп пассажиров, в том числе перевозок работников, сотрудников организаций;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей с дневным пребыванием, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- массовых физкультурных, спортивных мероприятий;

- дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий, помещений и оборудования; - строительства."

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Руководителям организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сферах, установленных подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего Постановления (за исключением жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами; курьерской деятельности и доставки; туристской индустрии и экскурсионного обслуживания; частной охранной деятельности; перевозок организованных групп пассажиров; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей с дневным пребыванием, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях сооружениях (помещениях в них); массовых физкультурных, спортивных мероприятий; дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий, помещений и оборудования), организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников, сотрудников в срок до 15.11.2021.

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Калининградской области в сферах жилищно-коммунального хозяйства, управления многоквартирными домами; курьерской деятельности и доставки; туристской индустрии и экскурсионного обслуживания; частной охранной деятельности; перевозок организованных групп пассажиров; детских игровых комнат, детских развлекательных центров, лагерей с дневным пребыванием, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях сооружениях (помещениях в них); массовых физкультурных, спортивных мероприятий; дезинфекции, дезинсекции, дератизации зданий, помещений и оборудования организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции не менее 80% от общей численности работников, сотрудников в срок до 20.11.2021.

Руководителям органов государственной власти Калининградской области и органов местного самоуправления Калининградской области организовать прохождение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы Калининградской области, муниципальными служащими, работниками органов власти Калининградской области и подведомственных им организаций не менее 90% от общей численности в срок до 20.11.2021.

При организации прохождения вакцинации усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок".

2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный врач по Калининградской области Е.А.Бабура







